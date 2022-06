Las vías para recibir los pagos del programa Ingreso Solidario se van actualizando y ahora ha llegado una nueva opción. Se trata de “Dale”, un nuevo servicio de la red Aval, que se maneja a través de un aplicación para el celular.

“Dale” es otra billetera virtual, similar a “Nequi” o “Daviplata”. Algunos beneficiarios del Ingreso Solidario podrían recibir su pago a través de este medio, siendo notificados previamente a través de un mensaje de texto.

¿CÓMO REGISTRARTE EN “DALE”?

Puedes crearte una cuenta a través de la página web oficial de “Dale”, donde te pedirán datos básicos de verificación como cédula, número de celular y correo electrónico.

¿CUÁNDO ES EL PAGO DE JULIO Y AGOSTO DEL INGRESO SOLIDARIO?

Se espera que el giro correspondiente al cuarto bimestre del año 2022 se realice en la tercera semana de julio.

¿CÓMO SABER SI SOY BENEFICIARIO DEL INGRESO SOLIDARIO?

Para consultar si una persona es beneficiario del programa, primero deberás registrarte en la página web de Ingreso solidario, y luego deberás realizar los siguientes pasos:

Ingresa a la página web https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/

Haz clic en el botón “Consulta de beneficiarios”.

Coloca los siguientes datos: tipo de documento, número del documento, primer nombre, primer apellido y fecha de expedición del documento.

Haz clic en el cuadro “No soy un robot” para validar que no se trate de un ciberdelincuente.

Luego haz click en el botón “Consultar”. El sistema preguntará si desea consultar si es beneficiario con el número del documento ingresado, lo cual debe aceptar.

Finalmente, la pestaña se ampliará y aparecerá la información que confirma si es beneficiario, el nombre y la entidad o modo en la que recibe los pagos mensuales.

¿QUÉ PASARÁ CON EL PROGRAMA INGRESO SOLIDARIO AHORA QUE GUSTAVO PETRO FUE ELEGIDO COMO PRESIDENTE?

Concretamente, no se sabe. No obstante, el electo mandatario habló en campaña que un subsidio por debajo de la línea de pobreza en Colombia no es ayuda suficiente, así que el valor del programa subiría.

Fuente: Marca