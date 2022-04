En Colombia, uno de los subsidios más importantes que se entrega a la población en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad económica es la del Ingreso Solidario, que surgió como respuesta a los estragos de la pandemia del COVID-19 en el país. A cargo de Prosperidad Social, ¿qué dijo Iván Duque sobre la entrega de este apoyo económico? Aquí los detalles.

Mientras el Gobierno ha anunciado que habrá fechas para que aquellos beneficiarios que no pudieron cobrar el monto desde su entrega en 2020 y 2021, podrán hacerlo en fechas extraordinarias que serán pronto publicadas en los medios estatales. Eso sí, no aplicaría al primer pago de este 2022, pero sí a quienes hayan hecho algún reclamo años anteriores y no hayan obtenido respuesta alguna.

Sin embargo, a los 4 millones 85 mil hogares a los que favorece esta medida les preocupa que esta ayuda económica se deje de entregar en 2023. Ante ello, el presidente de Colombia, Iván Duque, se ha referido al respecto y, para tranquilidad de la población, confirmó que el programa continuará entregándose el año entrante.

De hecho, explicó que los recursos no serían un problema, pues en el anteproyecto de presupuesto de la Nación para 2023 -que debe presentarse a mediados de este año- estaría encaminado a que se pueda cumplir con la entrega del bono, así como se viene haciendo en la actualidad. Pero, ¿afectaría el cambio de mandato a estos planes?

De buenas a primeras, no se tiene certeza sobre ello, pero resulta poco probable que el beneficio deje de entregarse; ya está presupuestado para lo que resta de 2022, de hecho. Duque también agregó que habrá recursos suficientes, por lo que ese no sería un motivo para que ya no se emita este pago.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario 2022?

Para saber si recibe los pagos bimestrales del Ingreso Solidario en 2022, equivalente a 380 000 pesos colombianos, deberá ingresar a la página del programa: https://ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co/ o hacer CLIC AQUÍ. Ahí se encontrará con la opción de ‘Consulta de Beneficiarios’, donde deberá llenar los datos necesarios para obtener la información requerida.

