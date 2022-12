Un trabajador de Irish Rail llamado Dermot Alastair Mills gana 121.000 euros al año y afirma que sus deberes fueron “reducidos a nada” después de que hizo una divulgación protegida hace ocho años. Conoce aquí su historia.

Mills es gerente de finanzas de Irish Rail, y le dijo a la Comisión de Relaciones Laborales (WRC) que pasa la mayor parte de su semana laboral dando largas caminatas, comiendo sándwiches y leyendo el periódico después de expresar su preocupación por las prácticas contables en Irish Rail en 2014.

El joven trabajador dijo que hizo la divulgación bajo la Ley de Divulgaciones Protegidas de 2014 y dice que desde entonces ha sido sancionado por presentar la denuncia. Ante ello, Irish Rail admitió que Mills había presentado la denuncia, pero niega haberlo sancionado por ello, según el Irish Independent.

Mills le dijo al WRC que trabaja desde su casa o en la oficina, y agregó que comienza su jornada laboral a las 10:00 a.m. y casi nunca recibe correos electrónicos relacionados con el trabajo.

“Compro dos periódicos, el Times y el Independent, y un sándwich. Entro en mi cubículo, enciendo mi computadora, miro los correos electrónicos. No hay correos electrónicos asociados con el trabajo, ni mensajes, ni comunicaciones, ni comunicaciones de colegas”, dijo Mills al WRC.

En respuesta a las preguntas de su representante John Keenan, Mills dijo que le pagan 121.000 euros por ‘no hacer nada’. “Cuando digo que no haga nada, quiero decir que no use mis habilidades”, explicó Darmont.

Mills le dijo al WRC que se le asignó la responsabilidad de los presupuestos de capital por valor de alrededor de 250 millones de euros desde el cambio de milenio hasta el colapso financiero de 2007. Informó a la junta de Irish Rail y participó en los subcomités de la junta y fue ascendido en 2010, según indica Irish Central.

Sin embargo, afirmó que fue intimidado en su nuevo rol y obligado a tomar una licencia por enfermedad de tres meses en 2013. Cuando volvió al trabajo, le dijeron que tendría el mismo salario y le dieron la responsabilidad de un gerente de finanzas a cargo de activos fijos por valor de miles de millones además de la cartera de deuda de la empresa. También se encargaría de preparar informes para el gobierno irlandés.