Ya estamos en el último mes del año y lo usual de esta temporada es someter a evaluación lo que se hizo o no durante el 2020. Una de las formas más comunes de ver nuestros desempeño anual en redes sociales como Instagram es revisando qué publicaciones fueron las que más les gustaron a nuestra comunidad en redes sociales. Aquí te enseñamos cómo obtener el top 9 de tus mejores post del año.

Para poder conocer tus nueves publicaciones más populares en Instagram tienes que ingresar a la página https://topnine.co/. Ni bien trates de escribir tu nombre de usuario en ella, saltará una ventana de pop-up para invitarte a la edición 2020 de este servicio, en una nueva página.

Dale a “Go to Top Nine 2020″ para continuar. Se abrirá una nueva página: https://creatorkit.com/top-nine-best-of-2020/. Esta es muy parecida a la anterior y solo deberás colocar tu nombre de usuario en la barra de búsqueda. No es necesario poner el símbolo de arroba antes (@), sino que solo deberás escribir el nombre exacto de la cuenta que deseas consultar.

En algunos casos puede que la página te pida tu correo electrónico para enviarte los resultados. Tras presionar “Continue”, aparecerá un collage con nueve fotos de tu ‘feed’ de Instagram. Pulsa sobre la opción “Share” y la imagen se descargará en tu carrete para que la subas manualmente a la red social de fotografía con el hashtag #TopNine2020.

La opción “More templates” te llevará a una app oficial disponible para iOS y Android. Esta se lanzará el 9 de diciembre y promete estar dedicada a la edición de videos.

Esta tendencia nació hace cuatro años con el hashtag #topnine, se trataba de una aplicación que generaba el cálculo de las 9 fotos más importantes del año del usuarios en función de sus interacciones. “Lo que comenzó como una herramienta simple para Instagram, se convirtió en la tendencia más grande de Instagram de cada año, independientemente de cualquier pandemia”, señala un texto dentro de la página oficial de esta app.

“Este año decidimos hacer de Top Nine parte de la plataforma CreatorKit, por lo que también puedes usar nuestro poderoso editor de video para crear videos con tus fotos y videos Top Nine de 2020″ explica la página web respecto al cambio de dirección web.

Esta herramienta no solo registra las fotografías mas populares del año, sino que hace la misma evaluación para todos los contenidos alojados en el ‘feed’. Es decir, videos y Reels también están incluidos. La selección de estos contenidos no solo se hace en función de los “me gusta”, sino que también son importantes los comentarios y compartidos que han tenido.

“Creemos que sus publicaciones Top Nine de Instagram deben representar sus mejores 9 momentos de 2020, y esos no solo se seleccionan en función de la cantidad de me gusta que tienen. Existe un algoritmo muy complejo para seleccionarlos”, detalla en su página.

VIDEO RECOMENDADO

Así cambió Instagram a través del tiempo