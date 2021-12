No siempre las fotos en las que te etiquetan van con el estilo de tu ‘feed’ de Instagram. Y muchas veces el perfil que se usa en esta red social no solo es para navegar, sino que también para posicionar una marca personal. Por ello la red social de Meta, ha habilitado la posibilidad de retirar las etiquetas de las fotografías en las que no deseas aparecer.

Como se sabe, Instagram ya no solo es la red social de fotografía pues ha incursionado en otros formatos como videos, las historias, trasmisiones en vivo y sus famosos ‘Reels’. En esta plataforma lo que prima es la estética y el estilo que cada usuario le da a su espacio personal.

Por ello, una inoportuna etiqueta puede cambiar el estilo que le quieres dar a tu feed. No aparecerá de inmediato en este, pero sí estará disponible en la pestaña de etiquetas ( que es pública). Y al tratarse de una imagen que no ha pasado por las ediciones o cuidados habituales de tu contenido, puede ser bastante disonante.

Así que antes de tener un ‘microinfarto’ al ver una etiqueta, aquí te dejamos el paso a paso para que puedas retirarla (si así lo decides). Antes que aplicar esto, te recomendamos conversar con el amigo o amiga que te ha etiquetado para que retire la etiqueta, si no fuera posible, entonces procede con esto:

Entra a tu perfil de Instagram. Dirígete a la sección de fotos en las que te han etiquetado (tercera a la derecha debajo de la biografía). Selecciona la foto o video en el que quieres eliminar la etiqueta. Pulsa sobre los tres puntos que hay sobre la foto a la derecha. Selecciona “Opciones de etiquetas” y elije “Eliminarme de la publicación”.

Tras haber realizado todos estos pasos ya no aparecerá la foto en tu perfil, salvo que te vuelvan a etiquetar. Y en ese caso tendrás que conversar con el dueño de la fotografía o volver a realizar todo el proceso anterior. Como ya se mencionó, esto también funciona con los videos de Instagram.

