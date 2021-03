Las conversaciones se han vuelto más populares desde el repunte de Clubhouse en EE. UU. y países de habla hispana. Así que muchas redes sociales, como Instagram, han contraatacado lanzando nuevas funciones que mantengan a su audiencia cautiva en sus apps.

Hasta hace unos días, las transmisiones en vivo que se podían hacer en Instagram solo permitían tener un máximo de dos participantes activos. Pero desde esta semana, es posible añadir hasta tres personas más —además del anfitrión de la cuenta— y empezar una amena charla en grupo de cara a la audiencia.

“Esperamos abrir la puerta a oportunidades creativas, como crear un ‘talk show’, tocar música, crear obras con otros artistas, animar sesiones de preguntas y respuestas más vivas, o tutoriales”, señala Instagram en un comunicado publicado en su blog.

Esta nueva función ha sido bautizada como ‘Salas en Vivo’ o ‘Live Rooms’. Y como anteriormente Instagram prometió, desde estas salas los espectadores podrán comprar insignias para los anfitriones y utilizar otras funciones interactivas como compras y eventos para recaudar fondos en vivo. “También estamos explorando herramientas más interactivas, como ofrecer controles de moderador y funciones de audio que estarán disponibles en los próximos meses”, detalla la red social.

Además de lanzar esta nueva función, Instagram ha añadido controles para mantener la seguridad en las Salas en Vivo. por ejemplo, si el anfitrión de la charla tiene a un usuario bloqueado y uno de sus invitados no, dicho usuario no podrá unirse a la transmisión en vivo. Igualmente, los invitados que hayan violado las pautas de la comunidad anteriormente no tendrán acceso al producto en vivo y no podrán sumarse a la sala.

¿Cómo funcionan los ‘Live Rooms’ de Instagram?

Entra a la pantalla para hacer Instagram Stories y desliza las opciones de abajo hacia la izquierda hasta llegar a “Cámara en vivo”.

Antes de empezar, si lo prefieres, puedes elegir un filtro de tu preferencia. En la parte izquierda de tu pantalla verás un icono formado por cuatro líneas horizontales, presiónalo. Aparecerá una ventana emergente, donde podrás añadir un título, etiquetar a un socio comercial, si eres creado de contenidos y si corresponde en esta conversación. Presiona “Agregar detalles” para que todo lo que incluiste sea parte del streaming. Con estos pasos ya listos, toca el ícono de “Live Rooms” para agregar a tus invitados. Aquí verás a personas que anteriormente solicitaron hablar contigo en vivo. También puedes buscar invitados para añadirlos o hacerlo durante la transmisión si aparecen en el público. Recuerda que solo podrán ser hasta 3 personas interactuando contigo al mismo tiempo.

Esta es una forma más en la que podrás aumentar tu alcance, ya que los seguidores de tus invitados también serán notificados del evento.

VIDEO RECOMENDADO

Instagram: Crea fotos estilo "vintage" y "aesthetic" con estas aplicaciones