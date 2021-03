México está de luto. Isela Vega , modelo y famosa actriz del cine de dicho país, falleció a los 81 años de edad causando dolor y sorpresa a sus familiares, amigos y seguidores. La intachable carrera de la diva ‘azteca’ fue más que destacable en los distintos rubros del espectáculo en los que le tocó participar.

¿De qué murió Isela Vega?

La reconocida artista falleció de cáncer. La profunda desolación fue manifestada en las redes sociales por Brenda Vega, sobrina de Isela. “Hoy muere una mujer y nace una leyenda, Isela Vega, tú corazón navega y tú alma ahora descansa, estoy segura que pronto nos volveremos a ver, te amo aquí y allá ojalá te reciba tu amado Juanga con Mariachi así como te gustaba, dejas tu legado con nosotros, honraré tu vida el resto de mis días…. te amo”.

Mujer trasgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas.



Te despedimos con tristeza, también con gran admiración y cariño, Isela Vega.



¿Quién fue Isela Vega?

La actriz, directora, productora, escritora y símbolo sexual deja un gran legado en la pantalla chica y grande. Como se ve, Vega siempre intentó incursionar en distintos ámbitos y nunca se conformó con dedicarse a una sola cosa. A continuación, resaltamos los pasajes más importantes de su vida.

Sus inicios

Isela Vega nació el 5 de noviembre de 1939 en Hermosillo, Sonora y conoció la fama por primera vez tras protagonizar importantes tramas junto a Pedro Armendáriz, Mauricio Garcés y Mario Almada. A la mexicana no se la podía encasillar solo como actriz, pues fue multifacética desde sus primeros pasos: cantó boleros y algunas canciones de los Beatles en bares de la Ciudad de México en sus comienzos como artista. Pero, hizo esto sin descuidar sus otras pasiones: a la par estudiaba actuación y modelaba.

El gran paso en su trayectoria lo dio con la película ‘Verano violento’ (1960) junto a Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo.

Isela Vega era polémica y directa

“Dedicarse a esto no debe de ser por glamour, ni pensando que los van a llevar a Hollywood o se van a encontrar un mecenas, porque en realidad es una chamba muy sacrificada hasta cierto punto, pero con placer si es lo que te gusta”, dijo alguna vez la actriz.

Ella formó parte de más de 20 programas de televisión y estuvo en más de 100 películas y cortometrajes. Además, logró ganar 6 Arieles, incluido el Ariel de Oro. Sus últimas apariciones fueron en la serie ‘La Casa de las Flores’ y en la película ‘Cindy la Regia’.

Apareció en la revista ‘Playboy’

Fue la primera latina en aparecer en la edición de Estados Unidos de ‘Playboy’. No obstante, Isela desde pequeña ya destacaba por su atractivo físico. Cuando corría el año1957, a los 8 años la sonorense se proclamó la princesa del Carnaval de Hermosillo,

En 1974 estableció algo sin precedentes: como ya lo mencionamos, se convirtió en la primera mujer latina en aparecer en ‘Playboy’, la revista más popular para hombres del momento. “Soy feliz y no me quejo de nada, es una maravilla mi trabajo, lo he disfrutado”, indicó Isela en 2017, cuando le tocó recibir el Premio Oro en la ceremonia de los Premios Ariel.

