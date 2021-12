El último 9 de diciembre se llevó a cabo la ceremonia de ‘The Game Awards 2021′ en el Teatro Microsoft de Los Angeles, California, en Estados Unidos. Una de las categorías más esperadas, sino la que más relevancia tuvo, fue el del ‘Juego del año’, en la que It Takes Two se coronó con el GOTY de esta edición. Aquí los detalles.

Desarrollado por Hazelight y distribuido por EA Games, nos cuenta la historia de una joven que, al no querer que sus padres se separen, los convierte en juguetes para que aprendan a convivir el uno con el otro. Una trama sencilla, pero que envolvió a sus usuarios con su atrapante jugabilidad.

Además, el título ganador se encuentra disponible para varias plataformas como PC Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series X|S. Eso sí, sin mencionar que forma parte del extenso catálogo de EA Play, que incluye Game Pass y permite disfrutar de esta singular obra en su especie.

Cabe mencionar que durante el evento también se reveló entregas en cuanto a cine y televisión. Entre ellas, se anunció la continuación de franquicias como Halo, Matrix y Sonic The Hedgehog, para luego conocer que It Takes Two se llegó el esperado premio como Game of the Year.

¿Qué otros juegos competían con It Takes Two en la categoría de ‘Juego del Año’?

El merecido triunfo de It Takes Two fue más que destacable incluso por los otros títulos contra los que competía. En un año en que los videojuegos volvieron a ser protagonistas del espectro geek, la victoria fue resaltable por imponerse entre sus pares. Estos juegos fueron:

Resident Evil Village

Metroid Dread

Psychonauts 2

Deathloop

Ratchet & Clank: Rift Apart

VIDEO RECOMENDADO

Desde que Rockstar Games, desarrolladores de la franquicia de videojuegos de Grand Theft Auto, anunció una versión remasterizada de sus clásicos títulos, muchos de los fanáticos esperaron ansiosos la llegada de esta nueva entrega que marcó a toda una generación. Pero no resultó como esperábamos, conoce lo bueno y lo malo que ofrece este videojuego a sus usuarios. (Fuente: América TV)