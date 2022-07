En Colombia, los días aún son agitados en ciertos sectores de la población tras conocerse los resultados de las Elecciones presidenciales 2022. Gustavo Petro será el próximo mandatario del país desde el próximo 7 de agosto durante el período 2022-2026, lo que ha provocado que algunas personas tomaran decisiones drásticas sobre su futuro. Ante ello, y durante la Cumbre Concordia de las Américas 2022, el aún gobernador Iván Duque se dirigió a su país; entonces, ¿qué le dijo a colombianos y colombianas durante la ceremonia internacional? Aquí los detalles.

MIRA AQUÍ: Cómo y cuándo se paga el Ingreso Solidario 2022 a los migrantes venezolanos en Colombia

En su sexta edición, el evento que reúne a líderes políticos, empresarios y académicos en la que será una serie de exposiciones encausadas a mejoras para enfrentar las bajas expectativas de crecimiento en ciertas regiones, Duque decidió aprovechar la exposición para dirigirse a la población que más ha temido por el futuro del país que aún gobierna. “Lo que hemos construido en los últimos cuatro años no es algo que vamos a dejar y hoy les pedí a los colombianos que no dejen, porque no podemos tomar decisiones ni por temor, ni por presión, ni por ansiedad”, explicó.

Duque continuó resaltando que lo hecho durante su gobierno ha sentado bases para la prosperidad de Colombia en América Latina; una democracia estable y la fortaleza de sus instituciones serían su principal argumento. “Cuando yo oigo a la gente decir que se quiere marchar digo ‘oiga, no se vaya, no lo haga’ y la mejor forma es decirles ‘miren, yo no me voy a ir del país, yo me quedo en Colombia, es mi país, es el país que amo y seguiré acogiendo las causas en las que creo’. Debo transmitirle ese mensaje a todos los colombianos”, añadió.

MIRA AQUÍ: Verifica aquí quiénes pueden cobrar el Ingreso Solidario de 400 mil pesos colombianos

Dentro de su participación tras recibir el Premio al Liderazgo 2022 en la Cumbre Concordia de las Américas, el presidente siguió remarcando lo que será una nueva etapa en la Casa de Nariño, ahora con Gustavo Petro a la cabeza. “Jamás le aconsejaría a un colombiano que se marche, porque Colombia no es un país donde nuestra libertad depende de quién sea el presidente. Nosotros no hemos elegido un emperador, elegimos a un presidente por un periodo de cuatro años y estas son las reglas del juego; nosotros lucharemos por conservar esas reglas de juego”, enfatizó durante su discurso.

Además, aprovechando que la ceremonia tiene lugar en Miami, Florida (Estados Unidos), el mandatario también dedicó unos minutos para exponer ideas hacia inversores de ese país: “Ante empresarios de EE. UU. explicamos que las transiciones políticas no son el fin del mundo ni deben ser consideraras un patrón de terror. Hemos defendido nuestra democracia, tenemos una economía proempresa y un sector privado vibrante. Lo que se a construido se va a conservar”, comentó tal como narra El Tiempo.