Este mes, J Balvin lanza su nuevo albúm, homónimo, llamado “José”. Pero el colombiano no solo tiene preparado este estreno, también realizará un concierto llamado JOSÉ X TikTok. Esta presentación se realizará en la famosa red social china, dos días después del lanzamiento de su nueva producción musical.

Este concierto virtual ya tiene fecha y hora en TikTok. Se realizará este domingo 12 dr setiembre a las 5:00 p.m., hora de Perú, México y Colombia. Se espera que la cita sea un set de una hora que incluirá clásico y temas del esperado álbum ”José”.

Esta nueva entrega de J Balvin es la continuación de su álbum “Colores” —el mismo que fue 4 veces platino con más de 4,5 mil millones de ‘streams’— aquí el artista vuelve a mostrar su versatilidad experimentando con el género musical y colaborando con estrellas como Skrillex y Khalid.

”José” contiene también a sus grandes éxitos como el sencillo “ UN DÍA” —que tiene más de 400 millones de ‘streams’—, “Qué Más Pues” que fue realizado de la mano de la cantante argentina María Becerra y logró ser tendencia en TikTok —con 1,1 millones de creaciones de videos con esta pieza— y por supuesto, el nuevo sencillo “Qué locura.

Además de tratarse de un álbum de experimentación artística, “José” es uno de los proyectos más personales del colombiano.

TikTok es prácticamente la casa de J Balvin, quien es el artista latinoamericano más seguido de la plataforma. Cuenta con una comunidad de más de 17 millones de seguidores, con quienes guarda una simpática relación mediante su música. Recientemente ha realizado duetos con fans de su nueva canción “IN DA GETTO” en sus clips y gracias a ello esta canción ha alcanzado más de 620 mil creaciones de videos en la app china.

”Amo TikTok y ver todas las cosas increíbles que hacen mis fans con mi música como soundtrack”, dice J Blavin. ”Se siente espontáneo e interactivo de una manera que no me había sentido con mis fans en mucho tiempo. ¡Me inspiro cuando abro TikTok para ver lo que están haciendo y me anima a encontrar nuevas formas de presentar mi música y mantener las cosas frescas!”, añade en un comunicado.

J Balvin compartió en sus redes la lista de canciones que tendrá “José”. Este álbum se presentará dos días antes del concierto virtual en TikTok, saldrá el viernes 10 de setiembre. Todos los detalles fueron revelados por el músico en sus redes sociales.

Aqui les presento el tracklist de mi nuevo album #JOSE disponible en todas las plataformas desde el próximo 10 de Septiembre. Pre save en el link en mi bio. ☁️☁️☁️☁️☁️🪂🪂🪂⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/1W8pbnGqcz — J BALVIN (@JBALVIN) September 2, 2021

