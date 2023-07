El reconocido periodista y escritor peruano Jaime Bayly compartió extenso video en sus redes sociales en el cual contaba, muy a su estilo, los por menores de una peculiar conversación que tuvieron su madre y su esposa Silvia Núñez del Arco.

Según indicó, su madre, Doris Mary Letts, le hizo llegar a su pareja la preocupación por el estado de salud del ex ‘niño terrible’, en especial por el notable sobrepeso que tiene desde que volvió al Perú.

¿Qué le dijo la madre de Jaime Bayly a Silvia Núñez del Arco?

Jaime Bayly, quien actualmente se encuentra en Lima promocionando su último libro, contó que desde que llegó su madre nunca le hizo ningún comentario sobre su peso, hecho que lo dejó completamente sorprendido, pero hizo llegar su preocupación a su esposa, Silvia Núñez del Arco a través de un audio por WhatsApp.

“Mi madre está preocupada por mí... Yo me sorprendí de que mamá no me dijera ‘estás gordo, tienes que bajar de peso’, pero no me lo ha dicho, al menos, no a mí”, dijo inicialmente.

“Mi esposa me dijo ‘mamá nos ha dejado este mensaje de voz y es bueno que tú mismo lo escuches’. En ese mensaje, mamá le decía a mi esposa ‘estoy muy preocupada, casi angustiada, nunca en mi vida he visto a mi hijo Jaime tan gordo, se ha convertido en una ballena, es un cachalote de agua dulce. La cara de Jaime ha crecido, está inmensa, es una caraza y su barriga, es una barrigaza, ¿por qué está tan gordo?, ¿qué come?, ¿qué hace? Estoy angustiada, tenemos que hacer algo’”, narró Jaime.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que al día siguiente, su hermano le contó que había hecho una cita médica con un especialista en obesidad.

“Uno de mis hermanos se me acercó y me dijo que había hecho una cita médica par ami, pero yo no sabía qué clase de asistencia médica era... Le dije que iba a estar ahí, pero por supuesto le mentí con mi cara muy simpática”, contó.

“Luego averiguamos que era un experto en temas de obesidad y tejido adiposo. Claramente, mi madre y hermano habían conspirado para que sea atendido por ese doctor, pero yo tenía una cita con mis lectores”, aseguró.

¿Qué dijo Jaime Bayly sobre su contextura física?

Jaime Bayly indicó que en ningún momento le molestaron las palabras de su madre: “sé que todas las palabras, tal vez un tanto exageradas, provienen del amor, de la ternura, del afecto infinito”.

“He comprendido que mi madre y mi hermano, sobre todo mamá, están consternados por mi volumen y masa corporal”, aseguró.

Por su parte, él dijo que no está preocupado por su estado de salud ni por tener una “caraza” ni una “barrigaza”.

“Me siento a gusto con este cuerpo, no me angustio, ni me deprimo demasiado y veo un futuro con razonable optimismo. Estoy contentísimo con el cuerpo que me ha sido dado”, expresó.

“Al final del día, gracias a Dios, no vivo de mi cuerpo ni de mi cara. Yo vivo de mis palabras, de las que hablo y escribo”, dijo con una sonrisa.