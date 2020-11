Jaime Yzaga, quien hasta hace poco fue integrante de la comisión de fútbol de Alianza Lima, no se quedó callado y arremetió con todo tras el descenso del cuadro blanquiazul a la Liga 2, tras caer el sábado por 2-0 ante Sport Huancayo.

“Se ha tirado por la borda un trabajo de cinco años que se había realizado, cómo puedes seguir, si haz cometido tantos errores, unos tras otros. Esa es la parte que yo no le veo salida”, indicó en una entrevista para el programa Fútbol en América.

Luego, agregó: “Yo creo que el directivo, cuando la cosa va mal, hay que salir al frente y hay que buscar revertir la situación. Me queda la sensación que eso no ha pasado. Los que hoy dirigen el club son los responsables de esta situación tan complicada, de lo difícil que va a ser salir de esto porque no hay Copa Libertadores, no hay competencia internacional y este año que viene vamos a jugar en Segunda. Además, volviendo a la Primera División vamos a tener un año buscando clasificar a un torneo internacional”.

Sobre el futuro deportivo del club victoriano, Jaime Yzaga declaró: “No sabemos qué compromisos habrá con contrato vigente ¿Qué sucederá? ¿Cómo se van a arreglar esos contratos? Yo no creo que el presupuesto dé para la planilla que tiene hoy Alianza Lima que es enorme. En los próximos años el presupuesto estará reducido y ellos (Fondo Blanquiazul) serán los últimos en cobrar”, sentenció a América Deportes.

