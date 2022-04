Para muchos, más allá de las cintas que ganaron en la noche, lo que se robó los reflectores en los Oscars 2022 fue la bofetada que le lanzó Will Smith a Chris Rock cuando este último hizo una broma sobre la apariencia de Jada Pinkett, esposa del primero. Entonces, alguien podría pensar: “¿podrían enfrentarse sobre un ring de box?” y ese alguien es Jake Paul, quien habría ofrecido millonarios montos para que se midan en combate. Pero, ¿quién es este famoso youtuber? Aquí los detalles.

Además de creador de contenido en la plataforma de videos, lleva una corta, pero fructífera carrera como boxeador y, en los últimos meses, decidió incursionar en la música. Sin embargo, su faceta más destacable -o al menos la que nos concierne por ahora- es la de promotor de eventos deportivos, específicamente sobre un ring y con guantes en las manos.

De hecho, su fama se la debe en gran parte a su hermano Logan Paul, también creador de contenido para YouTube, debido a que Jake aparecía continuamente en sus videos. Tras conseguir cierta visibilidad, era bastante más reconocido que tiempo antes de exponerse en el canal de su hermano. Su vida cambió para siempre.

Actualmente es un fenómeno de Internet. A sus 25 años, supera los 19 millones de seguidores en Instagram, otros 16 millones en TikTok, alrededor de 5 millones en Facebook, otros 4 millones en Twitter y, por supuesto, rebasa los 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube.

En 2021, él y la asesora Nakisa Bidarian crearon Most Valuable Promotions, la marca que ha buscado posicionarse -y lo va consiguiendo- como una de las más atractivas para el público que no necesariamente ama el boxeo, sino el enfrentamiento entre estrellas. Se han propuesto colocar en su cartelera a Floyd Mayweather, Conor McGregor, Mike Tyson e incluso a Canelo Alvarez. Claro, siempre puede haber espacio para un Will Smith vs. Chris Rock.

