Jean Claude Van Damme es una de las estrellas icónicas del cine de acción y de artes marciales de la década de 1990. “León: peleador sin ley” (1990), “Soldado universal” (1992), “Operación Cacería” (1993) y “Contacto sangriento” (1998) son algunas de las grandes películas que protagonizó y que, con el paso del tiempo, se convirtieron en verdaderos clásicos para los fanáticos del género.

Y, ahora, Van Damme aterrizará en Netflix . Se trata de “The Last Mercenary”, una comedia de inspirada en el cine de acción de los ochenta y noventa, todavía sin fecha fija de estreno, pero con el actor belga como actor principal.

“The Last Mercenary” es un proyecto muy emocionante, y me permite enfrentarme a un nuevo género en mi carrera. Siempre he sido fan de Jean-Paul Belmondo y esta comedia de acción es un regalazo. El guion de David Charhon reúne todos los ingredientes: una historia hermosa con emoción, mucha acción y humor”, explicó Van Damme.

Año nuevo, lista nueva de Netflix. Aquí los estrenos de enero. pic.twitter.com/AynEFZqGRP — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) December 31, 2020

¿De qué se tratará “The Last Mercenary”?

El veterano actor de 59 años se meterá en la piel de un misterioso agente secreto que viaja a Francia para ayudar a su hijo, acusado sin pruebas de tráfico de armas y drogas. “Mi idea es que The Last Mercenary recupere la tradición del mejor cine de acción y artes marciales de los ochenta y noventa. Películas de culto con escenas arriesgadas para que las disfrute el espectador y muchos toques de humor”, señaló ‘JVCD’.

¿Cuál fue la última película de Jean Claude Van Damme?

El último film en el que fue protagonista se llama “Calles en guerra” (2019). El actor interpretó a un veterano de guerra ayuda a un adolescente y a su hermano de 10 años a salir de la MS-13, la pandilla más peligrosa de las calles de Washington D.C. Sin embargo, el jefe de la pandilla da a los chicos dos opciones: ser pandilleros o morir.





