Jean Deza es uno de los futbolistas peruanos más polémicos de los últimos tiempos. No solo por su comportamiento dentro del campo, sino también fuera de él.

En los últimos dos años su carrera se ha visto manchada por una serie de situaciones que no han hecho más que disminuir sus opciones de estar en la selección peruana o volver al extranjero.

Después de mucho tiempo, el futbolista habló con la prensa y dijo confiar en sus condiciones.

“Todos nos equivocamos. Mucha gente puede decir ‘Deza se ha equivocado mucho’. El único que puede juzgarnos es Dios. No me puedo rendir, porque todavía tengo para seguir jugando al fútbol. Sé las condiciones que tengo, creo en mí”, dijo el delantero que actualmente milita en Carlos Stein de la Liga 2 (Segunda División).

Jean Deza: ¿Qué dijo sobre Alianza Lima?

El futbolista fue fichado en el 2020 por Alianza Lima, cuando el uruguayo Pablo Bengoechea dirigía al equipo. En principio, fue considerado titular. Pero por temas disciplinarios, terminó siendo separado del equipo.

Deza pidió disculpas por sus comportamientos mientras estuvo en el cuadro blanquiazul.

“Un mea culpa en lo personal. Me sentí triste cuando pasó toda esa situación (descenso). Me sentí responsable, fui una de las contrataciones estrella del club y creo que no le pagué bien. Unas disculpas porque creo que no fue justo, ellos confiaron en mí”, confesó.

Por último, reveló que tuvo un contacto con Ricardo Gareca mientras vistió la camiseta Blanquiazul y que le gustaría volver a ser tomado en cuenta.

“Hablar del ‘profe’ Gareca es 10 puntos. Te da la confianza desde el primer día. Hubo una comunicación en 2020 cuando estaba en Alianza Lima para una convocatoria, pero no se pudo dar porque también llegó la pandemia”, reveló.

