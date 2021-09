El infortunio en las salas de hospital alrededor del mundo es más común de lo que parece y el caso de Jean-Pierre Adams, quien permaneció en coma profundo desde 1982 es uno de los ejemplos más relevantes que giran en torno al fútbol. La estrella del PSG dejó de existir y esta es su historia.

Nació en Senegal, en 1948. Apodado ‘La Roca Negra’, en 1958 llegó a Francia para hacer lo que mejor sabía: jugar al fútbol; aunque eso sucedió doce años después. Ya en 1970, llegó al Olimpique de Nîmes (1970-73) para luego pasar a formar parte de las filas del Niza (1973-77) antes de llegar a donde sería conocido en sobremanera.

El PSG lo acogió durante dos temporadas (1997-79) y en ese tiempo se consolidó como uno de los mejores centrales. Incluso le valió para ser internacional en la selección de Francia en 22 ocasiones entre 1972 y 1976. Maurius Trésor, con quien conformó la conocida ‘Guardia Negra’, fue su mejor pareja en la zaga.

La tragedia

El 17 de marzo de 1982, por un error en la aplicación de anestesia, necesaria para operarlo por una rotura de ligamento en la rodilla, quedó en estado vegetativo. Una vez truncada su carrera como futbolista, se esperó mucho tiempo su reacción, pero que tendría por desenlace su muerte casi cuatro décadas más tarde.

“Empiezan a prepararme. En unos minutos vendrá el anestesista”, cuenta su entonces esposa, Bernadette Adams, que le dijo previo a ingresar al quirófano. Nunca más pudo volver a dirigirle una palabra, pues un broncoespasmo en reacción a la mala dosis de anestesia lo dejó sin oxígeno en el cerebro.

“La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado... ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come... Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas”, continuó con la explicación para ‘The Sun’, años atrás.

VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi continúa siendo tendencia mundial desde su llegada a Paris; sin embargo, el astro argentino también llamó la atención por lucir una camiseta con un mensaje que hace algunos años causó revuelo en toda Francia.