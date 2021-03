A cuatro días del partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC, Jair Céspedes, lateral del elenco cusqueño charló con El Comercio sobre lo que es el presente de su equipo y las expectativas que hay de enfrentar al elenco blanquiazul con su flamante jale Jefferson Farfán por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson. “Si bien es cierto no ha sido el inicio esperado, pero sabemos que esto recién comienza y estamos con todas las ganas de mejorar lo que hemos venido haciendo”, afirmó sobre el encuentro.

—¿Cómo les sienta el cambio de rival? Primero iban a enfrentar a Carlos Stein pero por el fallo del TAS ahora van a medirse contra un equipo con menos rodaje

Sabemos que Alianza viene recién haciendo su pretemporada, pero eso no quita que sea un equipo grande y que tenga jugadores de nivel. Así que, nosotros venimos preparándonos para ese partido. Como te dije, no ha sido un buen inicio para nosotros, pero sabemos lo que nos jugamos porque es un partido importante para nosotros, ya que debemos ganar Estamos trabajando para el partido con Alianza y así podamos salir de la mala posición en la que nos encontramos en este momento.

—Con ese fallo y la llegada de Jefferson Farfán se abre la posibilidad de un duelo con este conocido tuyo.

La verdad me pongo en todos los escenarios posibles. Sí me he imaginado ese duelo. Tenemos buena relación y todos los días conversamos. Ahí hemos hecho una apuesta para el partido. Así que sería bueno que Farfán pueda jugar. Yo pienso que él va a jugar desde el arranque, pero vamos a ver qué decide su técnico y así poder ganarle la apuesta que acabamos de hacer.

—¿Qué apuesta hiciste con Farfán?

No se puede decir (Se ríe). Es algo entre los dos. Ya el que gane lo publicará en sus redes. Va a ser un lindo partido tanto para Alianza Lima como para nosotros, porque sería bonito ganarle a Alianza con las buenas figuras que tiene ahora, además de salir de este mal momento en el que estamos nosotros. Sin embargo, para Alianza también sería importante sumar.

—¿Qué te ha dicho Jefferson sobre su llegada a Alianza?

Por lo que he conversado Farfán está bien ilusionado. Está contento de volver al equipo donde debutó y volver de la manera que lo ha hecho para él es emocionante. Está con muchas ganas de jugar y que le vaya bien en lo personal, y a Alianza también, porque es hincha del club.

—¿Cuánto bien le va a hacer a la Liga 1 tener un jugador como Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán es un jugador de talla mundial. A qué liga no le gustaría tenerlo. Yo creo que le va a hacer muy bien la Liga 1 y va a servir de motivación para los chicos que jueguen a lado de él. Van a poder ver que están jugando con un futbolista muy importante para el Perú y tratarán de imitarlo. Farfán está ilusionado con su debut pero yo también tengo mi metas y obligaciones, La obligación de mi equipo es ganar y nosotros necesitamos el triunfo.ÑE

—¿Cómo enfrentarlo? ¿Alistan una marca personal?

No creo porque desde que venimos trabajando con el profesor no ha hecho marcas personales. Hasta el momento no hemos trabajado de esa manera.

