A sus 23 años, Jefferson Portales asume el reto de llegar a Alianza Lima y disputar la Liga 2, firmando un contrato por un año. El ex San Martín llega al elenco blanquiazul tras haber disputado 81 partidos como profesional con la camiseta del elenco santo.

El Comercio se contactó con Jefferson Portales para que nos cuente cómo ha sido el recibimiento en su primer día de trabajo con Alianza Lima.

¿Cómo te sientes tras haber sido oficializado como nuevo jugador de Alianza Lima?

La verdad que muy emocionado de llegar a Alianza Lima. Es una responsabilidad muy grande pertenecer a Alianza. Estoy muy feliz, muy cómodo y me han recibido de la mejor manera. Aún no entrenamos físicamente, pero el grupo me recibió bien y estamos mentalizados en lo que se viene.

¿Fue difícil aceptar jugar Segunda División?

No, no fue difícil porque Alianza es un equipo espectacular. Entonces, se empezó a sentir mucho la diferencia.

Al jugar de central vas a sentir presión de defender bien para lograr el objetivo de volver a la Liga 1. ¿Cómo vas a manejar eso?

Solo hay que estar concentrados. En el campo hay mucha responsabilidad de saber que fallas en una jugada y puede acabar en gol. Solo queda estar concentrado, mentalizados todos para llegar a los objetivos que deseamos.

¿Conocer a Bustos te da un respaldo especial?

Si, lo conozco al profesor en el tiempo que me dirigió en San Martín. Conozco a algunos jugadores que estuvieron conmigo en la San Martin el año pasado. Eso te da un poco de confianza porque llegar a un club nuevo es un poco incierto como te va a tratar la gente.

¿Te motiva poder hacer historia con Alianza Lima si al final levantas el título de la Liga 2?

Sí, sería muy lindo poder quedar en la historia del club. Poder estar en el plantel que ascendió al club a la Liga 1 de nuevo. Para lograr ese objetivo hay que esforzarse mucho, trabajar duro y estar mentalizado en lo que viene.

¿Has visto partidos de la Liga 2?

Si he visto el año pasado bastante la Liga 2. Hay buenos equipos y grandes jugadores. Nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos para ganar y la gente esté contenta con nosotros.

¿Ya entrenaste en Alianza Lima?

Sí, estuve con ellos el día de hoy (viernes). He conversado con el profesor, ya que yo sé lo que pide. Aún no tengo el puesto comprado, pero si me toca jugar daré el 100 % y con quien me toque defender trataré de hacer una dupla buena para que el arco quede en cero y poder tener un récord de partidos sin goles. Sería algo espectacular.

¿Eres hincha de Alianza Lima?

Se podía decir que sí, porque mi familia desde que tengo uso de razón es hincha de Alianza Lima. Entonces, yo desde muy pequeño también soy hincha.

¿Cómo viviste el descenso de Alianza Lima aquel 28 de noviembre tras caer ante Sport Huancayo?

La verdad que fue duro. Ver al equipo más grande del Perú que pase por una situación así tan difícil. Hay que aprender de los errores y este año tenemos que llevar al equipo donde tiene que pertenecer.

¿Qué le prometes al hincha?

Qué confíen en el equipo, que todos remaremos para el mismo lado. Estamos trabajando para que las cosas sucedan y al final de temporada poder estar todos alegres.

¿Ya elegiste el dorsal que llevarás en Alianza Lima?

Aún no. Tengo que ver eso, pero me gustaría tener el número que tuve en San Martín (hace referencia al dorsal 4) Es un número que me gusta mucho, porque ese número significa mucho en mi familia.

Consolidarte en un equipo grande, ¿te podría dar una opción en la selección peruana?

A todo futbolista le gustaría formar parte de la selección de su país representando los colores de tu patria. Pero para eso se tiene que trabajar mucho y no tener errores. Sería muy lindo tener una convocatoria en la selección peruana.

¿Cómo describes el trabajo del profesor Carlos Bustos?

Su trabajo es muy bueno. Tiene un muy buen método de trabajo en su forma de jugar. Yo creo que si nosotros entendemos la forma que le gusta jugar, el equipo va a andar bien. Así que confíen en él y se verá reflejado en el campo la manera como uno trabaja día a día.

