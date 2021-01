Luego de unas semanas un poco complicadas para el país norteamericano, Joe Biden por fin es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Bajo el mandato del político de 78 años, los estadounidenses esperan disipar el oscuro porvenir que les dejó el ahora expresidente Donald Trump.

En las celebraciones por la investidura de Biden destacó la presencia de celebridades como Lady Gaga y Jennifer LOpez, quienes con su inconfundible talento alborotaron a los estadounidenses presentes en la ceremonia. La popular ‘JLo’, quien estuvo acompañada del exjugador de béisbol de ascendencia dominicana, Álex Rodríguez, tuvo palabras muy sentidas que emocionaron al público.

¿Qué dijo Jennifer Lopez en la investidura de Joe Biden?

‘JLo’ participó de esta parte de la ceremonia interpretando temas como “America The Beautiful” y “This Land Is Your Land”, pero además –para sorpresa de muchos–, se animó a gritar en español: “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”. En ese preciso momento los asistentes estallaron en aplausos respaldando las palabras de la cantante y actriz de origen puertorriqueño.

¿Qué celebraciones se realizarán por la toma de mando de Joe Biden?

Desde las 8:30 de la noche (hora de Washington DC y de Perú) comenzará “Celebrating America”, un evento por todo lo alto donde Joe Biden celebrará su proclamación como nuevo presidente de los Estados Unidos.

Este se transmitirá por las principales cadenas de Estados Unidos (ABC, CBS, NBC, CNN y MSNBC) y las redes oficiales del Comité de Investidura Presidencial.

Contará con la presencia de estrellas de la talla de Bon Jovi, Demi Lovato, Lady Gaga, Jennifer López, Lin-Manuel Miranda, Kareem Abdul-Jabbar, Kerry Washington, Eva Longoria y Tom Hanks.

