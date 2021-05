Con más de 16 años de carrera musical, el cantautor colombiano Jerau ha sabido conquistar varios corazones con sus canciones que han tenido una importante acogida no solo en su país sino también en Estados Unidos y el resto de América Latina.

El artista del género de latin pop, intérprete de exitosos hits como La conquista, Estás conmigo y Cada vez, entre otros, conversó con El Comercio sobre su carrera musical y sus proyectos a futuro. Además, brindó detalles de su más reciente éxito titulado Como lo hago yo, junto al peruano Pau Garró, y del concierto Viva Music Fest, en el que participará junto a su compatriota Lenny Fierro y otros artistas peruanos.

¿Cómo te adaptaste a esta nueva manera de hacer música en pandemia?

Apenas empezó la pandemia hubo aquí una incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Al inicio pensamos que solo sería por 15 días o un mes, mientras veíamos las otras noticias para poder adaptarnos a esta situación. Enseguida lo que hice fue colocar en la sala de mi casa un mini estudio, logré obtener unos parlantes, unas cosas para poder adecuarlo y hacer conciertos virtuales. Ya yo había trabajado virtualmente grabando canciones antes de la pandemia. Lo que hice fue tratar de compartir con otros músicos amigos de diferentes ciudades de Colombia e incluso de Perú para seguir grabando canciones.

Los conciertos que hicimos al principio fueron todos solidarios para ayudar a muchas causas. Creo que el 80% de conciertos que hice durante 2020-2021 fueron para ayudar a la gente de Perú, Ecuador y Colombia. También fiestas privadas o serenatas, pues tenía que cambiar el chip para ver otras cosas y los artistas tienen que buscar el plan B para subsistir. Ya pasó un año y no se puede ahorrar sin tener ingresos, es muy difícil sea cual sea tu situación.

Eso habla de tu capacidad de reacción ante esta situación difícil que vivimos

Hay que tratar de unirnos y creo que eso es lo más importante para sacar canciones en un momento complicado, y para eso hay que sacar la garra y la fuerza para ver de dónde sale el sustento. Este año saqué una canción que se llama ‘Como lo hago yo’, junto al peruano Pau Garró, y ha sido una experiencia muy chévere.

¿Y cómo fue la colaboración con Pau Garró?

Es un muchacho que está comenzando, un artista de pop urbano que quiero mucho. Tenemos muchas cosas en común. Él arranca su carrera a la misma edad que yo me inicié en la música, a los 25 años. Tenemos el mismo apellido De la Rosa, que acá en Colombia no es muy común y es genial. Él admiraba mis canciones y nos conocimos por Internet. Hicimos buena onda y desde hace mucho tiempo tenía ganas de grabar con alguien de Perú y gracias a Dios se dio en esta oportunidad.





Este sábado haces un concierto virtual para una radio peruana, ¿qué significa Perú para tu carrera musical?

Imagínate, desde el 2008 fue la primera experiencia que tuve en Perú, en la playa El Silencio, fue amor a primera vista encontrarme con ese público maravilloso que no solo cantaba los coros sino las canciones. Iba allá de manera constante por muchos años. Tener amigos allá es lo más especial y conocer el país, su gastronomía, es lo que más me gusta. El trato de la gente es espectacular. Extraño mucho al país y este concierto, así como hice de los 15 años, va dedicado a los peruanos y será gracias a una emisora que nos ha dado las manos desde el comienzo como Viva FM.

¿Con qué artista peruano te gustaría hacer un feat?

Sueño con grabar con Gian Marco, porque él es uno de los pioneros del latín de todo este género. Es un productor y un gran compositor que admiro mucho. Siempre lo he seguido y sus canciones tienen un sello particular. Es un gran referente como Juanes y Carlos Vives.

¿Qué te han dejado estos 16 años de carrera musical?

Lo más importante es llevar un mensaje. La música es para conectar sentimientos, vivencias, experiencias, sensaciones y dejar huellas. Creo que lo más bonito es cuando la gente se enamora por una canción, cuando una pareja se conoce, cuando un despecho se acaba, cuando en diferentes situaciones de la vida te llega algo y te conecta con un tema. Ver a los latinos que lloran cuando oyen a un artista colombiano y ellos están fuera de su patria. Esas situaciones son indescriptibles. Eso que conectas con las personas es lo más mágico que nos puede pasar.





Ganaste muchos premios en tu carrera, ¿cómo lo has tomado?

Esa es una satisfacción muy bonita. Va para esas personas que han creído en mi música desde el comienzo y hay un premio por compositor. Las personas se conectaron con una canción llamada ‘Volver a sonreír’, que ganó un premio a mejor composición en el 2011. Eso es muy gratificante, pero la gente es quien reconoce tu trabajo.

¿Escribiste canciones en este tiempo de pandemia?

Sí, he escrito alrededor de 50 canciones y no veo la hora de grabar al menos 10. Eso es lo más importante, de hacer una selección de esas canciones que he compuesto. Por lo menos, tengo canciones de aquí a varios años. Estoy tranquilo, feliz y con ganas de seguir cantando.

¿Hoy crees que el músico sudamericano está mejor visto?

Nuestra cultura ha llegado al mundo entero. La música siempre va a ser un referente. Ojalá que el Gobierno se de cuenta de lo que significa la cultura y mediante la música están la idiosincrasia, costumbres de cada personaje y cada entorno. Gracias a Dios artistas latinos y de Colombia han estado en los principales eventos del mundo como en los Mundiales (de fútbol), Super Bowl y escenarios más grandes de Europa y Asia. Aquí en Estados Unidos lo vemos. Yo tuve la oportunidad de cantar en el Mundial de Brasil y de Rusia 2018, cuando escuchas a un latino la gente se enloquece. Hay que continuar y seguir.





Ya que hablamos de fútbol, ¿a qué jugador admiras?

Internacionalmente a Lionel Messi. Es un jugador con un talento impresionante, un regalo de Dios, me parece fabuloso todo lo que ha hecho en el mundo del fútbol.

¿Algún futbolista te ha escrito para que le realices un concierto?

Yo grabé un video con Fabián Vargas cuando era capitán de Boca Juniors, allá en Buenos Aires. Tengo una anécdota con él, ya que el día que grabamos el video, llegó 10 minutos tarde a la concentración, y al día siguiente se iban a Paraguay a jugar con Olimpia y por haber llegado tarde lo multaron. Cuando fue a Colombia le invité un almuerzo junto a su familia para saldar la deuda. Con el ‘Pibe’ Valderrama estuve en Australia en tres conciertos y jugué un partido junto a él. El video está en YouTube y metí un gol. El partido quedó Colombia 7-3 Australia.

¿De qué juegas?

Juego de ‘9′ y extremo izquierdo. Fui selección de Bolívar (Colombia) en la categoría juvenil. Siempre el fútbol fue mi pasión al igual que la música. Es un gran sacrificio y llegó un momento donde quería dedicarme a otra cosa. Me gradué en el colegio y fui a la universidad en Bogotá. Ahí me dediqué a jugar al fútbol sala y descuidé los entrenamientos del fútbol, quizás esa fue la razón más poderosa.

¿Qué estudiaste en la universidad?

Yo soy administrador de empresas. Hice un postgrado en Negocios Internacionales. Trabajé en seguros y desde el 2006 inicié mi carrera en la música.

