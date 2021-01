5 de 10

¿Cómo logró Marvel Studios que J.K. Simmons acepte el papel? En conversación con el podcast ReelBlend el director de “Spider-Man: Far From Home”, Jon Watts, contó que ya tenían pensado incluir el personaje de J. Jonah Jameson; sin embargo, no sabían si el actor aceptaría. (Foto: Captura de video)