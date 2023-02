El martes pasado se conmemoró un año desde la invasión rusa a Ucrania, en ese contexto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitó la capital ucraniana para seguir mostrando su apoyo y se refirió a ellos como una ciudad fuerte y con resistencia.

En un discurso que ofreció en Polonia, el mandatario estadounidense “celebró” que el presidente del país afectado, Volodymyr Zelensky, y su pueblo se hayan mantenido con la cabeza en alto frente a los desastrosos sucesos en el que la autocracia es la responsable.

“Hace un año, el mundo se preparaba para la caída de Kyiv. Bueno, acabo de llegar de una visita a Kyiv y puedo informar que se mantiene fuerte. Se mantiene orgullosa, se mantiene erguida y, lo que es más importante, se mantiene libre”, dijo Biden.

Estas declaraciones salen como respuesta al discurso que Putin ofreció ante la Asamble Federal y dijera que quienes iniciaron la guerra fueron Ucrania y sus aliados del Occidente.

Cabe resaltar que, según altos funcionarios estadounidenses y europeos, los objetivos de Putin no han cambiado desde que lanzó su invasión hace un año. De hecho, ya planea tomar la ciudad de Bakhmut en los próximos días, lo que significaría una victoria significativa después de varios meses para los militares rusos.

Con esta visita, Biden, buscaba demostrar a Putin que el occidente no se va a rendir fácilmente y, refiriéndose al comienzo de la guerra, dijo que los desafíos de la invasión se extendían más allá de las fronteras de Ucrania.

“Cuando Rusia invadió, no sólo puso a prueba a Ucrania. El mundo entero se enfrentó a una prueba para la eternidad”, dijo. “Europa estaba siendo probada. Estados Unidos estaba siendo probado. La OTAN fue puesta a prueba”.

Según informa CNN Español, Biden pareció hablar casi directamente con Putin durante su discurso, al decir: “Los autócratas solo entienden una palabra: No. No, no. No, no tomarás mi país. No, no me quitarás la libertad. No, no tomarás mi futuro… Ucrania nunca será una victoria para Rusia. Nunca”, dijo Biden entre aplausos.

El presidente estadounidense también aprovechó en agradecer al Gobierno de Polonia por su cooperación con Ucrania y reafirmó una vez más que Estados Unidos los apoyará hasta lo último.

“Dejé en claro que el compromiso de Estados Unidos es real y que un año después diría que la OTAN es más fuerte que nunca”, dijo. “La libertad no tiene precio. Vale la pena luchar por él, durante el tiempo que sea necesario”, agregó.