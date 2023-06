A pocos días para celebrar una de las fechas más especiales en Perú, que es el Día del Padre, muchas personas buscan algún detalle para rendirle homenaje o agradecer por el sacrifico que hacen a los papás. En este sentido, diversas marcas comienzan a elaborar productos en base a esta festividad.

Una de las empresas que no es ajena a esta fecha es Johnnie Walker, que luego de rendir homenaje a las madres con versos de “Flor de la Canela”, ha encontrado una nueva inspiración en el repertorio de canciones icónicas de la gran intérprete peruana, Chabuca Granda, con motivo al Dïa del Padre.

La reconocida marca de whisky ha personalizado su botella más lujosa, Blue Label, con versos de “Fina Estampa”, una opción ideal para regalar este fin de semana, puesto que cuenta con mensajes sinceros y profundos para el hombre que caminó a nuestro lado los primeros días de nuestra vida y nos enseñó a levantarnos de las caídas.

Lanzamiento de Johnnie Walker Blue Label

Uno de los privilegiados en ser de los primeros en conocer esta innovadora propuesta fue Christian Meier, quien asistió a la XXIX Subasta del MALI. El actor estuvo presente junto a un selecto grupo de celebridades y especialistas del whisky, quienes formaron parte de una experiencia multisensorial para disfrutar de toda la experiencia que ofrece la etiqueta de lujo de Johnnie Walker, que ofrece artes visuales, aromáticas y alta gastronomía en un solo espacio.

“Johnnie Walker Blue Label logró combinar arte, cultura y tradición en una de sus etiquetas más especiales a través de un ícono local como lo es nuestra querida Chabuca Granda. Ver grabada la frase de ‘Caballero de Fina Estampa’ no solo me parece un detalle excepcional que Blue Label ha preparado para este Día del Padre, sino que me transporta a distintos momentos y recuerdos familiares. Siempre es un placer disfrutar y viajar a través de la historia con este scotch, más aún con este tipo de experiencias inmersivas”, declaró Meier en el evento.

“Blue Room” es la experiencia exclusiva que ofrece la marca de bebidas alcohólicas. El speakeasy o bar secreto instaurado en el Hotel Belmond fue dirigido por Bruno Ferrari, Brand ambassador del portafolio de lujo de Diageo. Los invitados fueron invitados para descubrir el profundo sabor inigualable del tan icónico whisky.

“Cuando hablamos de Johnnie Walker Blue Label, no solo hablamos de un regalo de lujo, sino de un momento compartido con aquellos que inspiran nuestros pasos. Esto se vuelve aún más especial con la posibilidad de transmitir una emoción a través de un mensaje grabado en esta icónica botella, ya sean los clásicos versos de ‘Fina Estampa’ de Chabuca Granda o un sentido ‘Feliz día, Papá’”, manifestó Aracelly Vera, Head of Reserve Marketing de Diageo.

¿Quién fue Chabuca Granda?

Su verdadero nombre fue Isabel Granda Larco, conocida en el mundo artístico como Chabuca Granda. Es un ícono de la cultura peruana, que fue aplaudida y admirada no solo a nivel nacional sino también traspasando fronteras a nivel internacional por su arte atemporal.

Sus canciones más representativas son “Fina Estampa”, una pieza musical escrita y dedicada a su padre. La canción es interpretada y replicada de generación en generación hasta la actualidad. Es por ese motivo, que los versos más memorables de esta obra de arte serán grabados en las botellas de la marca Johnnie Walker Blue Label. Las personas que deseen adquirir el producto podrán personalizarlo gracias a la opción que ofrece Wong.pe en el e-commerce.