Si eres un fanático del rock en inglés, es muy difícil que no hayas oído hablar de Jon Bon Jovi. Este 2 de marzo, el artista norteamericano cumple 60 años de una vida que ha tenido de todo; desde sus primeros dólares en un trabajo común y corriente, hasta su capacidad de ser un músico completo. Por eso, te contamos 10 datos que tal vez no sabías de él.

Sus orígenes

John Francis Bongiovi Jr. nación un 2 de marzo de 1962 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue producto de la relación que mantuvieron Frank Bongiovi, un famoso peluquero fundador de la franquicia Jon Anthony, y Carol Sharkey, una de las primeras ‘conejitas’ de Playboy.

Sus primeros trabajos y aparición

La ahora estrella no siempre tuvo todo, pues en sus primeros años se dedicaba a trabajar en la peluquería de su padre, además de limpiar los pisos de estudios de grabación. Precisamente, fue en estos últimos donde fue descubierto a los 18 años.

Una banda andante

Más allá de ser solo cantante, Jon Bon Jovi es un músico completo por donde se le ve: sabe tocar varios instrumentos, dentro de los que destacan el piano, la guitarra, el violín, la trompeta y un extenso etcétera.

Algunos amigos y enemigos

Gran admirador de Aerosmith, entre otros artistas, posee una muy buena relación con su vocalista, Steven Tyler, desde hace varios años. Por otro lado, se sabe que mantiene una mala relación con el vocalista de Guns N’ Roses, Axl Rose.

Un look peculiar

Acostumbrado a vérsele con gafas de sol, es una apariencia singular, aunque no menos llamativa en él. Sin embargo, esto sucede debido a la hipersensibilidad que posee a la luz y al humo del tabaco; utiliza los elementos para protegerse de ellos.

Dedicar canciones es lo suyo

Aunque ha salido con varias modelos, fue a la actriz Diane Lane a quien el músico dedicó You Give Love A Bad Name. Además, el tema Born To be my Baby fue inspirado en la relación que mantuvo con su eterna novia Dorothea Hurley, con quien tuvo cuatro hijos y se casó en 1989.

Pasión por el séptimo arte

Además de su fanatismo por la música, es el cine otra de sus pasiones. De hecho, ha intentado hacerse de un lugar en él gracias a sus actuaciones en “Mujeres bajo la luna” (1995), “Un hombre de éxito” (1996) y “Cadena de favores” (2000).

Apoya a la humanidad

Fue el Primer Embajador del programa Embajadores de Hábitat para la Humanidad gracias a la iniciativa en Defensa de la Causa, una institución sin fines de lucro. De hecho, posee su propia fundación llamada Jon Bon Jovi Soul Foundation.

Una iniciativa loable

El artista es fue el encargado de inaugurar el segundo restaurante solidario, en el que pagar es opcional. Este queda en Soul Kitchen, en Nueva Jersey, y solo se le pide a la gente sin recursos que frieguen los platos.

Uno de los hombres más atractivos del mundo

En 1996, la revista People lo eligió dentro de las 50 personas más bellas de aquel año; en 2000, fue nombrado la estrella de rock más sexy; y, en 2007, se encontró dentro de los 100 hombres más atractivos.

