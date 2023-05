Jonah Hill se hizo mundialmente conocido en 2007 por el papel protagónico que tuvo en “Super Bad”, una de las comedias juveniles más populares e hilarantes de la época. Desde aquel entonces, el estadounidense formó parte de diferentes películas que alcanzaron gran éxito como, por ejemplo, “El lobo de Wall Street” (2013).

Sin embargo, en los últimos años también se llevó la atención de sus fans no solo por lo que hace en la industria cinematográfica, sino también por el rotundo cambio físico que tuvo en su momento: bajó de peso de manera abismal.

Y, en las últimas semanas, el actor ha vuelto a dar que hablar en este sentido. Ahora, en las recientes imágenes publicadas por ‘paparazzis’, Hill se muestra extremadamente delgado, además de llevar una vestimenta catalogada por los cibernautas como ‘relajada’.

El cambio físico de Jonah Hill es impresionante pic.twitter.com/TT4QEbAxJ0 — Indie 505 (@Indie5051) May 16, 2023





En las fotografías se ve como Jonah se dirige a practicar surf, un deporte del cual cada vez se vuelve más fanático. Un dato no menor es que su esposa Sarah Brady trabaja como instructora de surf.

Este rotundo cambio físico estaría relacionado con el nuevo estilo de vida que adoptó el artista desde hace un buen tiempo atrás. “Cuando era un niño, el ejercicio y la dieta se me presentaban como ese marco que me recordaba que yo no me veo como supuestamente debería. Ahora el ejercicio y la dieta se me presentaron como parte importante de la salud mental. Ojalá siempre hubiera sido así”, dijo Hill en “Stutz”, un documental que protagoniza para Netflix.

En base la información del portal Mirror, Hill también contó que Channing Tatum, con quien participó en el largometraje “21 Jump Street”, le recomendó un nutricionista y entrenador en 2011.

“Una vez le pregunté a Channing, ¿si entreno y como menos estaré en mejor forma? Y él me dijo: claro que sí, tonto, es la cosa más sencilla del mundo”, comentó el actor nominado dos veces al Premio Oscar.

Jonah Hill: cuál es su filmografía

I Heart Huckabees (2004)

The 40 Year Old Virgin (2005)

Click (2006)

Accepted (2006)

Grandma’s Boy (2006)

10 Items or Less (2006)

Rocket Science (2007)

Knocked Up (2007)

Evan Almighty (2007)

Superbad (2007)

Walk Hard: The Dewey Cox Story (2007)

Strange Wilderness (2008)

Dr. Seuss’ Horton Hears a Who! (2008)

Forgetting Sarah Marshall (2008)

Just Add Water (2008)

Night at the Museum: Battle of the Smithsonian (2009)

The Invention of Lying (2009)

Funny People (2009)

Cyrus (2010)

How to Train Your Dragon (2010)

Get Him to the Greek (2010)

Megamind (2010)

Moneyball (2011)

Dragons: Gift of the Night Fury (2011)

The Sitter (2011)

21 Jump Street (2012)

The Watch (2012)

This Is the End (2013)

The Wolf of Wall Street (2013)

The Lego Movie (2014)

How to Train Your Dragon 2 (2014)

22 Jump Street (2014)

True Story (2015)

Hail, Caesar! (2016)

La fiesta de las salchichas (2016)

War Dogs (2016)

The Lego Batman Movie (2017)

Maniac (serie de televisión) (2017)

Don’t Worry, He Won’t Get Far on Foot (2018)

Mid90s (2018)

The Beach Bum (2019)

Don’t Look Up (2021)

Stutz (2022)

You People (2023)

