El zaguero uruguayo Jonathan Lacerda fue anunciado el sábado como nuevo jugador de Alianza Lima para la presente temporada del fútbol peruano, en la que el equipo victoriano jugará en la Segunda División (Liga 2). Se trata de un futbolista de 34 años que ha militado la mayor parte de su carrera en equipos de México, aunque el año pasado tuvo un breve paso por el Salamanca de España (Segunda B).

Lacerda se suma así a su compatriota Pablo Míguez y al argentino Hernán Barcos como el tercer refuerzo extranjero del conjunto blanquiazul para la campaña 2021. El objetivo de Alianza Lima este año es ganar el título de la Liga 2 para volver cuanto antes a la Primera División (Liga 1).

El Comercio se comunicó con el flamante ‘jale’ aliancista para que nos brinde sus impresiones tras confirmarse su vinculación al equipo que dirige Carlos Bustos, con quien ya tuvo la oportunidad de trabajar en años anteriores.

“He jugado en muchos equipos y muy importantes, pero creo que este reto es lo más lindo a nivel futbolístico que me ha tocado. Muchas gracias a Alianza Lima por confiar en mi, estoy muy feliz de llegar al equipo más importante y grande de Perú”, comentó Lacerda, quien hace dos años también se recibió como entrenador en México.

“Pronto estaremos en el lugar donde todos ustedes merecen. Sin lugar a dudas, es el desafío más lindo de mi carrera, les prometo trabajar y dar todo de mi para lograr nuestro objetivo. Será un gran orgullo portar sus colores”, añadió el experimentado defensor.

Además de los extranjeros, Alianza Lima se reforzó con otros jugadores nacionales como Yordi Vílchez (ex Cusco FC), Edhu Oliva (ex USMP), José Manzaneda (ex César Vallejo) y Ricardo Lagos (ex Carlos Mannucci). El principal objetivo de los victorianos es regresar a la Liga 1 el próximo año.

