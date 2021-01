Jorge Cazulo anunció su retiro del fútbol y, por ende, su despedida de Sporting Cristal luego de 8 años donde destacó como uno de los mejores jugadores del club.

Llegó en el 2012, después de destacar dos temporadas en la Universidad César Vallejo. Antes de eso, solo había jugado en Uruguay (pasó por varios equipos) sin lograr grandes éxitos.

Todo cambió cuando fue contratado por Sporting Cristal. Con la camiseta rimense, Cazulo no solo mostró su mejor nivel como mediocampista (muchas veces jugó de defensa central, también), sino que fue pieza clave para la obtención de cinco títulos nacionales (2012, 2014, 2016, 2018 y 2020).

Hoy, con 38 años de edad y pese a tener un físico espectacular, el jugador charrúa decidió dejar el fútbol. Su carrera empezó en el 2004 en el Plaza Colonia de Uruguay y culmina en uno de los equipos más ganadores del balompié peruano.

¿Por qué nunca jugó por la selección peruana?

Jorge Cazulo tuvo la posibilidad de jugar por la selección peruana desde que se nacionalizó en el año 2016. Pero él explicó en su momento que no le interesaba esa posibilidad.

“Estoy convencido que hay buenos jugadores acá y hay que darles la posibilidades. Después, si empiezas a jugar con futbolistas de distintas nacionalidades simplemente por seguir un objetivo deportivo, pienso que se pierde la esencia y lo lindo que es jugar a nivel de selecciones, que es defender a tu país”, comentó.

Esto a pesar de que sintió siempre que Perú es como su país. “El Perú me ha tratado bien y me ha abierto las puertas, pero mi mejor aporte es no participar, para que aparezcan otros jugadores y la selección mantenga su esencia”, indicó.

