El último jueves 8, José Mourinho comandó su primera sesión de entrenamiento como el nuevo flamante técnico de la Roma para lo que será una temporada en la que competirá por Serie A, Coppa Italia e iniciará en la fase previa de Europa League. Sin embargo, algunos jugadores no habrían sido tomados en cuenta para lo que se viene.

Tras la salida de Paulo Fonseca, el técnico portugués tomó las riendas del cuadro italiano luego de su aventura en el Tottenham de la Premier League, donde llegó y puso en tensión a jugadores como Dele Alli, Davidson Sánchez y Erik Lamela; igual suerte correrían ocho hombres en el equipo de la loba.

Se trataría de Pedro -con dos años en el club, pero sin tantos minutos como en Barcelona o Chelsea-, Federico Fazio, Steven Nzonzi, Justin Kluivert, Javier Pastore, Davide Santon, Robin Olsen y Ante Coric. Su destino sería una incógnita luego de que pasaran a la lista de transferibles.

MÁS INFORMACIÓN: José Mourihno desveló una anécdota con Cristiano Ronaldo en su tiempo en Real Madrid

Dentro de las pretensiones de ‘The Special One’ se encontraría el portero Rui Patricio, quien ha tenido una magnífica actuación en la Eurocopa 2021 y sería pieza clave para las grandes aspiraciones que el entrenador tiene con la institución en el Calcio y, por qué no, en todo Europa.

📋 La lista dei convocati per l'inizio della preparazione#ASRoma pic.twitter.com/iHnYmCZ7Mm — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2021

Palabras para Cristiano Ronaldo

No es secreto para nadie que el estratega luso es conocido por tener declaraciones cargadas de polémica y su llegada al torneo italiano, donde el Inter de Milán, AC Milan y Juventus son los tres favoritos a llevarse el campeonato, no sería la excepción; sin embargo, se tomó un momento para bromear sobre la máxima estrella de la ‘Vecchia Signora’.

“Cristiano no debe preocuparse por mí, debería hacerlo si yo jugara de defensa central, porque le pegaría. Pero no debe preocuparse porque soy demasiado viejo y malo”, comentó el DT de 58 años en su primera conferencia a cargo de ‘La Loba’.

VIDEO RECOMENDADO

Te mostraremos a lo "Influencers" de verdad, aquellas personas que con sus actos tiene la capacidad de mover la economía del mercado mundial, entre ellos el famosísimo jugador de fútbol Cristiano Ronaldo y del físico, emprendedor, inventor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Musk. (Fuente: América TV)