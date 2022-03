Una figura mexicana que tiene miles de fanáticos es Joy Huerta de la agrupación pop ‘Jesse y Joy’, conocida por temas como “Espacio sideral”, “Con quién se queda el perro” y “La de la mala suerte”.

Desde que la artista dio a conocer que se había casado en privado y que se convertiría en mamá al lado de su esposa Diana Atri, cada vez es más frecuente que la cantante comparta detalles de su vida privada en redes sociales.

Y aunque ha dejado claro que desea que sus seguidores conozcan un poco más de ella, mostrando particularmente el “tipo de familia” que tiene, no pretende convertir en una persona pública a su pareja.

Ahora bien, a pesar de que Joy y Diana mantienen una relación de más de 10 años, la cantante no usa su anillo de matrimonio como tradicionalmente lo hace la mayoría, puesto que lo tiene colgado como collar. Incluso es posible ver en algunos vídeos y fotos que lo trae consigo en su cuello.

La artista confesó el especial motivo por el que no usa su anillo de casada y no es por un cuestión musical o porque le estorbe para tocar la guitarra, sino que tiene que ver con su hija Noah, pues explicó que le pidió quitarse el anillo porque le molesta cuando se toman de la mano.

“Cuando me lo pongo en el dedo a mi hija le molesta, como le agarro la manita y ella me sujeta aquí con el pulgar, le molesta aquí el dedo que le agarro; entonces le agarro de la mano y me dice: ‘¡quítatelo, me duele!’, entonces ya, me lo puse aquí para no perderlo”, dijo la cantante a MezcalTV.

De esta manera, la intérprete del reciente sencillo “Respirar” se asegura de nunca perder su anillo de matrimonio. Actualmente, Joy Huerta se encuentra de gira para presentar “Clichés”, el nuevo disco del dueto, Jesse y Joy.

Fuente: Telehit

Conforme a los criterios de Saber más

VÍDEO RECOMENDADO:

El grupo colombiano se alista para presentar su cuarto disco y conversaron en exclusiva desde Bogotá con El Comercio sobre su nueva etapa.