Juan José Oré es un exjugador peruano y técnico reconocido como el padre de los ‘Jotitas’, aquella generación de futbolistas que en el Sudamericano sub-17 de 2007 logró la clasificación al Mundial de la categoría disputado en Corea del Sur.

MIRA AQUÍ | Alianza Lima: quién tomó la última foto de los Potrillos y por qué Caíco no sale en la mítica imagen

El popular ‘JJ’ conoce de fútbol y de procesos a nivel profesional y en divisiones inferiores. En medio de la crisis de Alianza Lima, expresó su opinión por todo lo que ha acontecido en el club victoriano que el pasado 28 de noviembre bajó a Segunda División.

“Una crisis muy grande. Nadie se imaginó a pesar de todos los problemas futbolísticos de este año. Creo que tenía un equipo para pelear en los primeros lugares pero, bueno, las cosas sucedieron de esa forma. Es lamentable que un equipo de la magnitud de Alianza se vaya a jugar a segunda”, declaró Oré a ONCE.

Luego, agregó: “Yo creo que viene de los dos lados. Las contrataciones no dieron sus frutos y el factor de la disciplina no estuvo presente en muchos y eso lleva a que las cosas salgan mal. Cuando salió Ernesto Arakaki las divisiones inferiores de Alianza se descuidaron mucho, no creo que en solo unos meses todo lo trabajado por él haya salido mal. Creo que el darle la responsabilidad a los jóvenes que subían al equipo mayor y no encontrar un referente agudizó más la situación”, indicó.

“Antes un chico siempre estaba protegido por el hombre de experiencia, y cuando el jugador joven entraba a la cancha era para que se sienta bien y pueda desarrollar su juego, pero a estos chicos los mandan para que sean los salvadores. Acá lamentablemente no hay formadores”, anotó el técnico nacional.

REVISA AQUÍ | Agente de Achilier aclaró su situación con Alianza Lima

Pero ahí no quedó todo. Juan José Oré arremetió contra Daniel Ahmed, técnico que dirigió los últimos partidos de Alianza Lima:

“Definitivamente se equivocaron con Ahmed. Lo que pasa es que acá tienen que suceder estas cosas para que el periodismo y la gente en general se den cuenta de lo que está pasando. No todo el periodismo dice las cosas como deberían ser, acá todo es tibio. Lamentablemente Ahmed llegó a la selección, él era el jefe de la Unidad Técnica, y cuando yo estaba ahí hasta el año 2017—ya que acabó mi contrato— no fui renovado porque él no quiso. Él no me dio la cara, no fue directo en decir las cosas y a los cinco días trajo a sus compatriotas. En la selección no promovió a nadie. Todos esos chicos aparecieron de abajo, desde la Sub 15, yo los tuve cuando tenían 13 años. Todos los jugadores que están jugando en la selección mayor, Aquino, Tapia, Araujo, Polo, Flores, a todos los tuve yo. Hay procesos, por eso esos chicos llegaron a una selección mayor, no empezaron en la Sub 20″, señaló a ONCE.

Finalmente, el extécnico de las selecciones peruanas arremetió contra los acreedores de Alianza Lima: “Los miembros del Fondo Blanquiazul son administradores, cada uno tiene uno o dos jugadores, así es el negocio entre ellos”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol Peruano: agente de Gabriel Achilier aclaró su situación con Alianza Lima | VIDEO