El caso Christian Cueva sigue generando diferentes opiniones en el ambiente del fútbol peruano. Periodistas, compañeros y, en esta ocasión, Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, también expreso lo que piensa sobre esta complicada situación por la que atraviesa el todavía futbolista de Alianza Lima.

“Hablé con Christian Cueva ayer. Detalles no van a trascender. Estamos entristecidos por lo que está pasando. Lo tomamos como una alerta y nos exigimos o nos hacemos los distraídos. Yo nunca intento hacerme el distraído”, comentó el ‘Cabezón’ para América TV.

Asimismo, el estratega manifestó que prefiere que el problema sea resuelto entre Cueva y el club blanquiazul. “No me quiero enganchar en un comentario sobre un jugador que hoy está en su equipo y seguro lo resolverá él y su institución. Seguro se tocará en su momento, Christian con el club Alianza Lima”.

Christian Cueva: qué acto de indisciplina cometió

‘Aladino’ faltó inesperadamente a los entrenamientos del cuadro blanquiazul el último lunes, situación que causó polémica luego que se difundieran imágenes y videos en donde se ve al deportista disfrutando de una fiesta en Trujillo.

Christian Cueva: cómo pidió disculpas por su acto de indisciplina

Ante ello, y la crítica recibida en redes sociales por los hinchas de Alianza, quienes se mostraron consternados por lo sucedido, Cueva grabó un video para pedir disculpas por lo sucedido y lo publicó el martes por la mañana en su cuenta de Instagram.

“Pido perdón a todos por la decepción y molestia que he provocado desde mi llegada y que en las últimas horas hice mayor. Estas disculpas van más especialmente para el hincha de Alianza Lima, que fecha a fecha me brindan su apoyo incondicional. Las disculpas a mis compañeros, comando técnico y club las haré en privado. Sé que las faltas traen consecuencias y aceptaré lo que se me imponga. Espero tener la posibilidad de reivindicarme”, empezó diciendo el jugador de la selección peruana.

Luego, el exToluca agregó: “Pido disculpas a mi familia, que en las últimas horas estuvo expuesta a ataques en redes sociales y pido por favor que la dejen tranquila, pues cualquier responsabilidad es única y exclusivamente mía. La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree y juzga es a veces pesada y difícil, y al no tener la suficiente fuerza para cargarla elegimos mal. Buscaré ayuda para soportar más y elegir mejor”.