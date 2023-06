Juan Román Riquelme le dijo adiós oficialmente a las canchas de fútbol. El exfutbolista tuvo su partido de despedida en La Bombonera, en donde estuvieron presentes jugadores retirados y en actividad de la talla de Lionel Messi, y de esta manera se retiró del fútbol profesional.

El homenaje para Román tuvo de todo: música en vivo, fiesta en las tribunas y un partido bastante emotivo entre los campeones de Boca de la Libertadores contra los amigos del exvolante en su paso por la selección de Argentina.

Luego del duelo, Riquelme tomó el micrófono y dio un pequeño discurso. Es en ese momento que le dedicó unas sentidas palabras tanto a Lionel Messi como al fallecido Diego Armando Maradona.

“He sido un afortunado. Me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito, que fue Maradona”, señaló Riquelme, quién debutó profesionalmente con la camiseta de Boca un 10 de noviembre, pero de 1996, entrando desde el banco justamente por el ‘Pelusa’.

Asimismo, el actual vicepresidente de Boca agregó: “Hoy es un día maravilloso para todos los bosteros, porque podemos disfrutar. Después pasó el tiempo, me puse más viejo, pero tuve la suerte de jugar con alguien increíblemente grande, que no sé si es más que Maradona, no sé si es menos, pero tuve la suerte de jugar con los dos. Sé Enano (por Messi) que tenías que irte de vacaciones. Le pido disculpas a tu familia que se tuvo que quedar un par de días más... Para todos los bosteros tenerte acá es inolvidable”.

Por último Riquelme aprovechó la ocasión para también dirigirse al público. “Espero que la hayan pasado muy bien. Los quiero mucho. vuelvo a repetirlos que el 10 de noviembre entré en una película, yo soñaba con ser futbolista nada más y la vida me dio demasiado”.

Juan Román Riquelme: cuántos títulos ganó en su carrera

Riquelme ganó en total 15 títulos en su carrera. Entre estos logros se destacan tres Copas Libertadores (2000, 2001 y 2007) , una Recopa Sudamericana (2008) y unos Juegos Olímpicos con la selección de su país (2008).

