La polémica eliminación de Boca Juniors ante Atlético Mineiro en los octavos de final de la Copa Libertadores sigue dando que hablar. Tras el cuestionado arbitraje y la pelea que se desató luego del pitazo final, Juan Román Riquelme , vicepresidente del club boquense, tomó la palabra y no se guardó nada.

“Lo que está pasando es ordinario y lamentable. Es vergonzoso. Vos podes jugar todo el día pero si no te cobran los goles no vas a pasar. No nos dejaron pasar”, señaló el ex jugador de Boca para TyCSports.

Asimismo, Román agregó: “Estamos tristes. Dolidos. Esa es la verdad. Jugamos dos partidos muy serios, contra uno de los favoritos en la Copa. Boca fue merecedor en los dos partidos. Metió dos goles, ganó los dos partidos y quedó afuera. ¿Cómo se entiende?”.

Los jugadores boquenses terminaron furiosos por un gol anulado mediante el videoarbitraje (VAR) en el complemento. De esta manera, el cuadro dirigido por Miguel Ángel Russo se quedó fuera del torneo continental de forma tempranera.

Mineiro avanzó así a los cuartos de final, donde se enfrentará al ganador de la llave que definen este miércoles River Plate y Argentinos Juniors. Para tristeza de los amantes del fútbol, no habrá un nuevo clásico del fútbol argentino por la Libertadores.

