Con una amplia experiencia en innovación en el sector educación y en la investigación con impacto social, la Universidad Estatal de Arizona (ASU) ha decidido extender su presencia mundial, y en el Perú ha firmado una alianza con la universidad Norbert Wiener, para ofrecer a sus alumnos nuevas oportundidades académicas de clase mundial.

Julia Rosen, VP de Iniciativas Globales de ASU, estuvo en Lima para afinar detalles de esta iniciativa, con la que la casa de estudios nacional pasa a ser una de las 17 integrantes de ASU-Cintana, una red internacional de universidades de América Latina, Medio Oriente, Europa y Asia. El Comercio conversó con ella para conocer más sobre la mirada de ASU sobre la innovación.

- ¿Cuál es el concepto que ASU tiene sobre la innovación?

Para mí, la innovación es usar una manera diferente para resolver un problema importante. Puede ser una nueva tecnología, pero no necesariamente algo, porque puede ser simplemente otra manera de pensar, otra manera de entender un problema, un desafío para, incluso, obtener una solución para darle un mejor uso a la tecnología ya existente.

- ¿Existe un techo para la innovación?

Puede ser que en algunos aspectos haya techo, pero en el tema de la educación no lo hay. El sistema educativo no está funcionando bien, no está produciendo alumnos que puedan encontrar un buen empleo después de graduarse, no están produciendo alumnos que puedan resolver problemas desde el primer día en su empleo, alumnos que puedan crear nuevas compañías y nuevos empleos. Entonces, hay muchísimo lugar para la innovación.

- ¿Por qué es importante incidir en este tema?

Si pensamos a nivel nacional, tanto Perú como en EE.UU. y casi como todos los países del mundo, necesitamos más ciudadanos educados porque se requiere una fuerza que sea competitiva mundialmente . Es imposible separar el tema de innovación en educación del tema económico. Es necesario que haya investigación para la innovación.

- ¿Cómo ve ese ‘match’ que debe haber entre la educación y la innovación?

Cuando los profesores están descubriendo nuevas cosas, nuevos métodos de hacer un ‘crossover’ para resolver un problema, ellos están creando nueva propiedad intelectual que ya puede ser comercializada para nuevos productos y servicios para mejorar el mundo. Para mí, las investigaciones están al centro de la innovación para seguir desarrollando nuevas soluciones a los desafíos.

- ¿Cómo se refleja ese interés por la investigación en la alianza que han firmado con la universidad Wiener?

La ASU es la número uno en investigación transdisciplinaria en EE.UU. y estamos en el sexto puesto en términos de cuántos fondos recibimos del gobierno federal para desarrollar investigaciones. Tenemos miles de profesores que están investigando problemas, cosas interesantes en sus propios campos. Gracias a esta alianza con la universidad, vamos a conectar a nuestros investigadores con los investigadores locales, que tienen una posición fuerte dentro del contexto peruano, con algunas investigaciones muy interesantes.