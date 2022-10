Juliana Oxenford: cuál fue la pregunta curiosa que le hizo a Miguel Company cuando empezó como periodista de deportes

La conductora de noticieros, Juliana Oxenford fue la invitada, en esta ocasión, del programa de entrevistas ‘Preguntas que arden’, que es conducido por Christopher Gianotti. La comunicadora tuvo reveladoras confesiones durante el espacio que se trasmite a través de YouTube.

Asimismo, la periodista recordó los cinco meses en los que se desempeñó como reportera deportiva en un bloque deportivo para ATV, Juliana señaló que no sabia nada del mundo deportivo más solo era hincha de Alianza Lima.

LA PREGUNTA CURIOSA QUE REALIZÓ JULIANA OXENFORD A MIGUEL COMPANY

En el programa que conduce Christopher Gianotti a través de Youtube, Juliana Oxenford contó cómo fue su experiencia como periodista deportiva. La periodista reveló que el día de la entrevista su mamá le tuvo que prestar un pantalón de vestir y una camisa para presentarse en el canal. “Cuando tenía 19 años en la universidad un profesor me avisa que había un casting para reportera en ATV y decidí ir. Mi mamá me prestó un pantalón de vestir y una camisita. Cuando llegué me dijeron que era para hacer deportes y yo no sé nada. Lo unico que sé es que soy hincha de Alianza Lima”, dijo.

En su primera comisión Oxenford relata que tuvo que cubrir la llegada de Miguel Company, entrenador de Universitario de Deportes en en aquel entonces, por lo que tuvo una singular pregunta: “Me tocó cubrir la llegada de Miguel Company como técnico de Universitario. Habían puros hombres y yo era la única mujer y entonces decía qué pregunto a lo que digo: Una pregunta (con micrófono roto) ¿de dónde es usted? ¿por qué no habla como argentino?. Todo el mundo se mató de la risa”.

“En la noche lo sacaron y me llamó el director del bloque deportivo de ese momento Luis Alberto Cuevas y dijo que le encantaba mi estilo. Yo quería hacer calle y tenía que pagar derecho de piso por lo que duré cinco meses”, contaba Juliana Oxenford a Gianotti.

Además señaló que después de haber estado como reportera deportiva en ATV, pasó a trabajar a Radio América en producción poniendo discos. “Me fui a Radio América a trabajar en producción poniendo discos de 12 a.m. a 8 a.m.. Dormía con sleeping en el sótano de América donde funcionaba Radio América”.

JULIANA RECORDÓ SU COMIENZO HACIENDO PERIODISMO DE ESPECTÁCULO

La periodista recordó los cuatro meses en los que desempeñó cómo conductora de espectáculos en Panamericana Televisión “Solo tres o cuatro meses. Fue más infeliz haciendo eso, que en mi época del deporte. A mí me gusta un poco de chongo, no voy a decir que no, además a mí me encanta bailar cumbia. Si llevaba un día a Tongo, me mataba de la risa”.

“Me ponía a bailar, y claro, hablábamos de Monique Pardo, pero a mí me gustaba más como que ‘Oye, y por qué no hacemos una nota de su nueva galería’, llevar el espectáculo a lo cultural”, dijo Juliana Oxenford.