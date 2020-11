Junior (Colombia) recibe al modesto Plaza Colonia (Uruguay) en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Sudamericana 2020. El encuentro se jugará el jueves 5 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 7:30 p.m. (hora peruana / 9:30 p.m. hora uruguaya). La transmisión EN VIVO del cotejo estará a cargo del canal DirecTV Sports.

De igual modo, podrás seguir las incidencias ONLINE del compromiso en esta misma nota de El Comercio, donde además te mostraremos goles, fotos y mejores jugadas.

En el partido de ida, disputado el 29 de octubre en Colonia del Sacramento, Uruguay, Junior venció por 0-1 y sacó ventaja de cara al choque de revancha. El autor del gol del cuadro ‘tiburón’ fue el experimentado atacante Teófilo Gutiérrez.

REVISA AQUÍ | Resultados de los partidos de la Copa Sudamericana 2020

Para acceder a octavos de final, a los colombianos les basta con empatar o ganar por cualquier marcador, mientras que los uruguayos necesitan ganar por 2-0 o más goles para lograr ese objetivo.

El ganador de esta llave enfrentará en la siguiente instancia a Unión La Calera, que el martes dejó fuera de competencia a Deportes Tolima de Colombia.

Junior vs. Plaza Colonia: horarios del partido

7:30 p.m. - Perú, México Ecuador, Colombia

- Perú, México Ecuador, Colombia 8:30 p.m. - Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami)

- Venezuela, Bolivia, Estados Unidos (Miami) 9:30 p.m. - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil 00:30 a.m. del viernes 6 - Reino Unido

- Reino Unido 01:30 a.m. del viernes 6 - España, Alemania, Italia, Francia

Junior vs. Plaza Colonia: canal que transmite el partido

El partido Junior vs. Plaza Colonia será transmitido EN VIVO para Colombia, Uruguay, Perú y el resto de Latinoamérica por el canal DirecTV Sports.

Junior vs. Plaza Colonia: cómo seguir online

El minuto a minuto lo puedes seguir en esta misma nota de El Comercio. Si no estás en tu casa y no puedes estar frente a tu televisor, puedes ver el partido EN VIVO por la plataforma DirecTV GO.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Christian Cueva se pronunció tras convocatoria de Lapadula

Christian Cueva se pronuncia tras convocatoria de Lapadula