La pandemia del coronavirus ha paralizado el rodaje de muchas películas de Hollywood. Otros grandes estrenos que debían llegar a la cartelera a mitad de año también han corrido con la misma suerte, siendo postergadas para tristeza del público. Pero en medio de este panorama, hay producciones que reanudaron sus grabaciones bajo ciertos protocolos sanitarios para evitar contagios. Uno de ellas es Jurassic World: Dominion (Mundo Jurásico: Dominio en español), film dirigido por Colin Trevorrow, y protagonizado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

La tercera entrega de Jurassic World tuvo que hacer un alto en su rodaje en marzo pasado debido a las restricciones sanitarias por el COVID-19. Por esta razón, productores y ejecutivos de Universal Pictures tuvieron el tiempo para implementar los protocolos que debían seguir los actores, extras, y demás miembros que compartirían el set de grabación.

¿Dónde se graba Jurassic World: Dominion?

La cinta escrita por Emily Carmichael y Colin Treborrow, empezó a filmarse este año en los estudios The Bridge en Vancouver, Canadá. Algunas escenas se rodaron en la isla de Oahu en Hawaii, así como en Malta. Desde el 6 de julio, las grabaciones tienen lugar en Pinewood Studios, Buckinghamshire, en Reino Unido.

Antes de iniciar las grabaciones, todos los actores fueron informados de las medidas de seguridad a través de una serie de llamadas por Zoom y correos electrónicos. Universal alquiló un hotel en Reino Unido por 20 semanas para mayor seguridad del elenco. Luego de la llegada de los actores y equipo de producción a Londres, estos debieron seguir una cuarentena por 14 días.

¿Cuál es el protocolo se seguridad que sigue la película Jurassic World: Dominion?

Parte de los protocolos de seguridad que se siguen en la película han sido compartidos por la actriz Bryce Dallas Howard, quien interpreta el papel de Claire Dearing en la trilogía de dinosaurios. En una entrevista para The New York Times, Howard detalló que hay un manual de 107 páginas, en donde se dejan en claro las medidas sanitarias que hay que seguir en el set como por ejemplo el uso de escáneres de temperatura infrarrojos cada vez que un actor llega al set. Este proceso es realizado por un conglomerado médico privado de Londres.

Universal adquirió 18.000 pruebas COVID-19 para el elenco y producción de la cinta. En el estudio, las sillas están rodeadas de conos naranjas que marcan el distanciamiento social que deben seguir los actores. Además, se instaló 150 estaciones de desinfección de manos, así como los sets son desinfectados antes y después de usarse. El costo de los protocolos se seguridad es de aproximadamente 9 millones de dólares.

¿Cómo se graba Jurassic World: Dominion en medio de la pandemia?

Según describe el The New York Times, la producción de Jurassic World: Dominion se ha dividido en dos categorías. En el más grande se encuentran los departamentos que no necesitan acceso al set durante el rodaje, como construcción y utilería. Mientras que el segundo grupo está compuesto por el director, el elenco y solo el equipo esencial, como operadores de cámara y el departamento de sonido. Este grupo se realiza pruebas de COVID-19 tres veces por semana.

Según comenta Bryce Dallas Howard al medio estadounidense, esta situación es muy similar a cuando se grababan escenas íntimas, pero la pandemia ha cambiado por completo la forma de rodar de una película. Algo que está sirviendo como ejemplo por otros estudios que buscan reiniciar sus labores. Ella ha sido instruida para poder colocarse su micrófono antes de cada escena, así no tiene la necesidad de tener cerca a alguien del equipo de producción.

¿Cuántas personas están grabando la película?

Son aproximadamente 750 personas las que están involucradas en la producción de la saga Jurassic World. El costo de la tercera entrega tiene un promedio de 200 millones de dólares.

¿Cuándo se estrenará Jurassic World: Dominion?

El estreno de la tercera entrega de la saga Jurassic World está previsto para el 11 de junio del 2021.

¿Qué actores forman parte de Jurassic World: Dominion?

Chris Pratt (Owen Grady)

Bryce Dallas Howard (Clari Dearing)

Jeff Goldblum (Ian Malcolm)

Sam Neil ( Alan Grant)

Jake Johnson (Lowery Cruthers)

Laura Dern (Ellie Sattler)

BD Wong (Dr. Henry Wu)

Daniela Pineda (Zia Rodriguez)

