La Champions League 2020-2021 entró a su recta más entretenida, los octavos de final. La Juventus de Turín, uno de los favoritos a llegar a la final, enfrentará al Porto de Portugal este miércoles (3:00 p.m. de Perú vía ESPN 2).

El cuadro donde milita Cristiano Ronaldo, un histórico del torneo, no contará con uno de sus jugadores más importantes: el colombiano Juan Guillermo Cuadrado. Tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y será evaluado en diez días.

Cuadrado se perderá el encuentro de ida que será disputado en Portugal y también el duelo del fin de semana por la Serie A de Italia contra el Crotone.

Otro que no podrá estar el Leonardo Bonucci, zaguero central.

La buena noticia para Andrea Pirlo, técnico del equipo italiano, es que en los entrenamientos de este lunes participaron dos jugadores importantes que se están recuperando de lesiones: el argentino Paulo Dybala y el galés Aaron Ramsey. Aunque el primero de ellos no llegará al encuentro.

“Leo no está disponible, tuvo un problema en los entrenamientos. Evaluaremos pero no está disponible para mañana. Ramsey puede jugar, Dybala aún no está listo, pero todos quieren estar con el equipo”.

Pirlo, además, confesó que espera un partido muy complicado porque el Porto se defiende bien y tiene un estilo parecido al del Atlético Madrid del “Cholo” Simeone.

“Espero un partido muy complicado, defienden muy bien. Es un equipo con un poco del estilo del Atlético de Madrid: líneas estrechas, compactas. No hay que forzar jugadas. La Champions es una competición particular, diferente al campeonato. Hay muchos equipos luchando por ganar, todo el mundo quiere hacerlo, y depende mucho de cuando estés y te enfrentes a los equipos. Es importante estar preparado mentalmente”, declaró el técnico italiano.

