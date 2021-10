El éxito de “El Juego del Calamar” (Squid Game en inglés) es imprescindible. La serie surcoreana de Netflix se convirtió en una de las más vistas en la historia de la plataforma; y mientras miles de usuarios esperan la confirmación de una segunda temporada, el servicio de streaming nos ofrece una gran variedad de K-dramas para seguir en la denominada Ola Hallyu, “un fenómeno definido como una oleada coreana que ha logrado alcanzar mercados no sólo asiáticos sino también europeos y hasta latinoamericanos”.

El catálogo es muy amplio, con más de 50 títulos originales de k-dramas y muchos traducidos totalmente al español para disfrutar de los doramas coreanos.

Hay una gran variedad de temáticas en los K-dramas, desde historias de amor, misterio y crimen; la gran acogida por parte de los fans, sin duda ha hecho que estas producciones tengan éxito, y Netflix no es ajeno a ello. El fenómeno de los doramas ha hecho que la plataforma de streaming agregue a su catálogo varias series de Asia.

En ese sentido, a continuación te compartimos 10 exitos coreanos que puedes encontrar en la plataforma de Netflix.

El Juego del Calamar

"El juego del calamar" es una de las series más exitosas de la plataforma de streaming (Foto: Netflix)

Dirigida por Hwang Dong-hyuk, esta serie ha causado furor desde su estreno. el pasado 17 de setiembre en la plataforma de Netflix. El k-drama de ficción y suspenso muestra los juegos de infancia, la sobrevivencia y la muerte. La trama se centra en cientos de personas con dificultades económicas, quiénes aceptan una extraña invitación a un juego de supervivencia. Quien gane se lleva un premio millonario, pero hay mucho más en juego. Sin duda, este film surcoreano está más que recomendado.

Actores: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Heo Sung-tae, HoYeon Jung

Plataforma: Netflix

Aún Así

Aún Así o (Nevertheless en inglés) es una gran opción de serie coreana si eres fanático de las tramas románticas. Desde su estreno oficial, los amantes de los k-dramas se obsesionaron con su llegada a la plataforma. La serie nos presenta a un par de estudiantes universitarios, cuyos caminos se cruzarán de manera poco convencional. Park Jae Uhn, un estudiante especializado en el arte, no desea tener ninguna relación amorosa. Sin embargo, sus sentimientos cambiarán tras conocer a Yoo Na Bi, una estudiante que también lleva cursos en la misma escuela. Es preciso señalar que el dorama está basado en el popular webtoon del mismo nombre.

Actores: Song Kang y So-hee Han

Plataforma: Netflix

Navillera

Navillera, otro éxito surcoreano dónde se puede ver a el joven actor Song Kang como el protagonista. Esta producción sigue llamando la atención de los espectadores en todo el mundo, porque su trama ha logrado conmovernos desde el primer instante. La historia de superación y la lucha por lograr los sueños se hacen presente en este K-drama, que también nos deja apreciar el gran talento de Song kang para el ballet.

Actores: Park In-hwan,Song Kang,Na Moon-hee

Plataforma: Netflix

Vincenzo

El Vincenzo del título no es otro que el nombre del protagonista de la serie, un abogado ítalo-coreano que también se desempeña como el consigliere o consejero de una de las familias en la Mafia. Un pequeño cambio en su vida, lo hace regresar a su país natal, Corea y, aunque su plan en principio era establecerse por un corto tiempo, encuentra motivos suficientes para quedarse y hacer justicia incluso si eso implica actuar por encima de la ley

Actores: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon

Plataforma: Netflix

Start –up

Una ficción romántica que te atrapará desde el principio. La temporada 1 de la serie cuenta con 16 episodios, y cada uno de ellos con una duración de aproximadamente 80 minutos. Además de la trama amorosa, la serie también expone algunas de las dificultades a las que se enfrentan todos aquellos que deciden arriesgarse por cumplir sus sueños.

Actores: Bae Suzy,Nam Joo-hyuk,Kim Seon-ho

Plataforma: Netflix

Está bien no estar bien

‘It’s Okay to not be okay’, conocido en Latinoamérica como ‘Está bien no estar bien’ es una producción surcoreana estrenada en Netflix en el año 2020. Sin bien, fue uno de los K-dramas más exitosos de ese año, aún continúa cautivando la historia de amor protagonizada por las estrellas Kim Soo Hyun y Seo Ye Ji, a los seguidores.

Actores: Kim Soo-hyun,Seo Yea-ji,Oh Jung-se

Plataforma: Netflix

Boys over Flowers

“Boys Over Flowers”, también conocida en Latinoamérica como “Los chicos son mejores que las flores”, es una de las telenovelas coreanas más exitosas y populares de todos los tiempos. La producción se convirtió en un fenómeno internacional, rompió esquemas y tuvo tanto éxito que ganó varios premios. Los dramas adolescentes son protagonizados por Koo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, de SS501, Kim Bum, Kim Joon, de T-Max, y Kim So Eun. Aunque ya han pasado varios años desde su estreno, este k-drama sigue robando corazones y en la plataforma de Netflix puedes verlo si aún no lo has hecho.

Actores: Koo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, de SS501, Kim Bum, Kim Joon, de T-Max, y Kim So Eun.

Plataforma: Netflix

Love Alarm

Love Alarm es una producción original de Netflix, una serie romántica que entremezcla tecnología y amor. La trama inicia con la creación de una app móvil que promete cambiar las relaciones amorosas para siempre. La aplicación permite que cualquier persona con un celular reciba una alarma o notificación si alguien a menos de 10 metros de distancia siente atracción hacia ella. La joven Kim Jojo encuentra su primer amor. La Temporada 1 y 2 las puedes encontrar en la plataforma de streaming.

Actores: Kim So-Hyun, Song Kang, Jung Ga Ram, Go Min-Si

Plataforma: Netflix

Stranger

El protagonista de la serie, Hwang Shi-mok es un fiscal que perdió su empatía debido a una operación en su infancia, eso le ha convertido en alguien muy racional y también en incorruptible. Un día, por casualidad, llega a la escena de un crimen donde conoce a la teniente Han Yeo-jin, una mujer apasionada por su trabajo y de buen corazón. Ambos se unirán para resolver un caso de asesinato en serie. Disponible en la plataforma de Netflix la temporada 1 y 2.

Actores: Cho Seung-woo,Bae Doona,Jeon Hye-jin

Plataforma: Netflix

Recuerdos de juventud

“Recuerdos de juventud” (“Record Of Youth” en inglés) es un k-drama que nos muestra la historia de varios jóvenes, quienes luchan a diario para tratar de conseguir cumplir sus metas. Entre ellas, obtener el trabajo de sus sueños, al mismo tiempo que intentan sobrellevar las convenciones sociales que ponen la vida familiar al centro de todo. Se estrenó en el 2020 y en la plataforma de Netflix puedes encontrar los 16 capítulos del dorama.

Actores: Park Bo Gum, Park So Dam, Byun Woo Suk, Kwon Soo Hyun

Plataforma: Netflix

