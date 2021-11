“No creo que a veces le prestemos atención a nuestros cuerpos, y definitivamente soy culpable de eso”. Kaelyn Franco es una joven que a sus 23 años está viviendo la experiencia más fuerte y que puso su vida en peligro. Esta es la historia de una mujer de Massachusetts, Estados Unidos, que casi pierde una pierna luego de asistir a su primera clase de ‘spinning’. Lo que le pasó fue por una condición peligrosa llamada rabdomiólisis y aquí te contamos de qué se trata.

Tras el ejercicio sintió un fuerte dolor e hinchazón, lo que asumió podía deberse a lo intensa que había sido la sesión, pero resultó ser algo mucho peor.

Cómo nació el problema tras el spinning

Kaelyn Franco, recordó que el pasado 15 de septiembre fue su primera clase de ‘spinning’. En total estuvo sobre la bicicleta estacionaria unos 45 minutos.

“Definitivamente me estaba presionando, pero no creo que me estuviera esforzando demasiado hasta el punto en que dijera, ‘Está bien, realmente me excedí (...) Tan pronto como me bajé de la bicicleta, mis rodillas simplemente cedieron y prácticamente me caí. Pensé que era extraño al principio, pero luego pensé que tal vez solo mis músculos estaban cansados, débiles y un poco adoloridos”, contó en una entrevista concedida a ‘Today Show’ .

Al día siguiente, las piernas de la joven comenzaron a hincharse y ponerse “tensas”, algo que hizo que acudiera de emergencia al hospital. El dolor era tal que incluso tenía problemas para caminar y su orina cambió de tono a marrón oscuro.

Resultado inesperado en el hospital

Tras algunos exámenes médicos, Kaelyn Franco descubrió lo que en verdad tenía: la prueba de sangre arrojó una alta cantidad de creatina quinasa (CK), una enzima que puede revelar daño muscular. Eso no fue todo, pues pese a los medicamentos por vía intravenosa desarrolló una condición peligrosa llamada rabdomiólisis en su pierna derecha.

En estos casos la presión dentro de los músculos aumenta a niveles peligrosos, disminuyendo el flujo sanguíneo. Según la Academia Estadounidense de Cirujanos Ortopédicos, es causado por una lesión grave y puede provocar un daño muscular permanente.

“Realmente cambió mi mundo al revés… Fue súper traumático y estresante”, confesó la joven que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia para salvar su extremidad. De no habérsela realizado a tiempo pudo “haber perdido la pierna, también podrías haber perdido la vida”, según le dijo un médico.

Kaelyn Franco alertó a los jóvenes para que estén al tanto de los síntomas de la rabdomiólisis, afección potencialmente mortal y ocurre cuando el músculo dañado comienza a disolverse.⁠ Está en silla de ruedas tras su operación. (Foto: @kofranco_/ Instagram)

Lenta recuperación

Han pasado dos meses desde aquel día y Kaelyn Franco continúa recuperándose de la cirugía. Aún no puede caminar sin muletas y su pierna izquierda está muy débil.

“No quiero que esto me quite la pasión de estar en forma y activa, pero quiero tomarlo como una lección y cambiar algunas cosas en el futuro... Definitivamente quiero ser más amable con mi cuerpo”, agregó sabiendo que puede tardar hasta un año en recuperarse por completo.

MIRA | La increíble historia del ladrón que Estados Unidos consiguió identificar tras más de 50 años de búsqueda

¿Qué es la rabdomiólisis?

Según alerta la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, la rabdomiólisis registra hasta 26,000 casos cada año en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertan que también puede aparecer en personas en buena forma que estén acostumbradas a realizar ejercicios.

“El ‘spinning’ es un gran ejercicio, pero implica usar algunos de los músculos más grandes del cuerpo, los cuádriceps y los glúteos mayores, a un ritmo intenso”, dijo la Dra. Maureen Brogan a Telemundo.

La especialista agrega que “la gente debe ser consciente de que debe tomarse las cosas con calma al principio” y no hacer una rutina demasiado intensa, pues los músculos no recibirán suficiente oxígeno y por ende empezarán a “hincharse, romperse y abrirse”.

Entre las señales de alerta de la rabdomiólisis figuran orina oscura, roja, de color té o cola y disminución de la producción de esta; dolor muscular extremo; fatiga, náuseas y vómitos; debilidad de los músculos afectados; hinchazón y sensibilidad muscular.}