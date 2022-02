Si te gusta la música del rapero Kanye West (actualmente, Ye), pues no podrás encontrar su nuevo álbum en Spotify, YouTube Music o Apple Music, ni ninguna plataforma de streaming conocida. El artista ha anunciado que “Donda 2″ solo podrá escucharse en su propio dispositivo.

“‘Donda 2′ sólo estará disponible en mi propia plataforma, Stem Player. No en Apple, Amazon, Spotify o YouTube”, señaló West en su cuenta de Instagram. “Hoy en día los artistas reciben únicamente el 12% del dinero que gana la industria. Es hora de liberar la música de este sistema opresor. Es hora de tomar el control y construir el nuestro propio”, añadió.

“Siento la misma sensación que cuando me mudé a Nueva York para triunfar en la música. No sabía qué iba a pasar, pero sí que tenía que moverme. Después de diez álbumes, después de estar bajo diez contratos. Rechacé un contrato de cien millones de dólares con Apple. Nadie puede pagarme para que me falten el respeto. Fijamos nuestro propio precio para nuestro arte. Las empresas tecnológicas hicieron que la música fuera prácticamente gratis, así que si no haces ‘merchandising’ y giras no comes”, sentencia el músico.

Como se sabe, West ha vendido más de 160 millones de discos y acumula 22 premios Grammy en su vitrina. “Estoy dispuesto a morir de pie porque no voy a vivir más de rodillas. Yo dirijo esta compañía al 100%, no tengo que pedir permiso”, añadió en su mensaje.

Según detalló, la empresa cuenta con unos 67.000 dispositivos, los cuales tienen un valor de 200 dólares el equivalente a 176 euros. Además, la compañía está fabricando unos 3.000 aparatos diarios. La música puede descargarse en la página de stemplayer.com.

Este dispositivo permite reproducir cuatro elementos de la pista: la voz, la batería, el bajo y ‘samples’. El gadget permite añadir aplicaciones, efectos, mezclar y controlar la velocidad de la música. Además soporta archivos en formatos: .AIFF; .AIF; .FLAC; .M4A; .MP3; .WAV; .WAVE; .AAC; .ALAC y .MP4.

West solo tiene dos publicaciones en su Instagram, pero realizó una tercera para dar detalles sobre la venta del dispositivo. Este post ya no está disponible —pero fue recogido por el “Daily Mail”— y en este detallaba que las ventas del dispositivo se han disparado en 12 horas logrando vender 6.217 unidades y el ingreso de 1,3 millones de dólares.

En otra publicación —posteriormente borrada— el artista indicó que han logrado hacer US$2.227.012,05 en 24 horas. “Dios es bueno. Gracias por tomar este viaje”, añadió el rapero.

Stem Player no es el primer intento de West para independizarse de las plataformas de streaming. En 2016, lanzó “The Life of Pablo” em Tidal de forma exclusiva. Esta es una plataforma que fue lanzada hace años por varios creadores encabezados por Jay-Z. Este fue un lanzamiento exclusivo, pero dos meses después el álbum musical de Ye terminó en Spotify, Apple Music y Google Play.

