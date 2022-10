La talentosa cantante Katy Perry se ha convertido nuevamente en tendencia en las redes sociales por un hecho del que todavía no se nadie ha podido dar explicación. Se trata de un episodio que sucedió durante el final de una de sus últimas actuaciones en vivo, la cual se convirtió en viral luego de que se observara que la artista no podía abrir uno de sus ojos.

En el clip, que ya ha dado la vuelta al mundo gracias a las redes sociales, se muestra a la intérprete de Last Friday night y de I Kissed a Girl terminando uno de los temas de su show mientras el público aplaude extasiado y grita su nombre muchas veces.

Hasta aquí no acontece nada fuera de lo común. Sin embargo, se comienza a ver que su ojo derecho permanece cerrado mientras el izquierdo se mueve con normalidad. Tras varios intentos de la propia estrella de volver a abrir el ojo y no conseguirlo, Katy parece darse por vencida terminando así su actuación.

Como era de esperar, los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar y han sido muchos los fans de la estadounidense los que se han mostrado muy preocupados por un posible problema de salud más allá de un inconveniente en el maquillaje de la estrella. “A veces eso pasa porque el cuerpo te dice ‘descansa...’”, escribía una de las internautas.

A pesar que la cantante norteamericana aún se ha pronunciado al respecto de este incidente, ya son muchos los medios internacionales que han recordado y publicado unas antiguas declaraciones de la artista en la que hablaba de ciertos problemas con sus ojos. En el 2021, hace solo un año, la cantante, que formaba parte del jurado del Talent American Idol, animaba a uno de los aspirantes contando un secreto hasta el momento inédito sobre su mirada: “Yo también tengo un ojo torcido y solía estar preocupada por esto”.

QUIÉN ES KATY PERRY

Katheryn Elizabeth Hudson más conocida por su nombre artístico Katy Perry, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo estadounidense, que saltó a la fama en 2008 con «I Kissed a Girl» y «Hot N Cold» de su álbum debut One of the Boys.

La cantante entre 2010 y 2011, cosechó todavía mayor éxito con su segundo álbum, Teenage Dream, que para su promoción lanzó seis sencillos de los cuales cinco —«California Gurls», «Teenage Dream», «Firework», «E.T» y «Last Friday Night (T.G.I.F.)»— se ubicaron en el puesto número 1 del Billboard Hot 100, lo que la convirtió en la primera artista femenina en lograr dicha hazaña y la segunda en general después de Michael Jackson.