Durante los últimos tiempos, los programas digitales han cobrado mucha relevancia en el internet, acaparando la atención de muchos jóvenes debido a su contenido entretenido y a los diferentes personajes que los integran. Este es el caso de ’Good Time’ que cuenta con miles de seguidores y que gracias a su popularidad actualmente tiene reconocidos personajes en su set, como las reconocidas actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, famosas por formar parte de ‘Yo soy Betty la fea’. Sin embargo, no esperaron que Mario Irivarren les hiciera pasar a una de ellas por un incómodo momento por decir mal su nombre. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿CÓMO FUE EL INCÓMODO MOMENTO QUE LES HIZO PASAR MARIO IRIVARREN A LAS ACTRICES COLOMBIANAS?

En la última edición de ‘Good Time’, estuvieron como invitadas las actrices colombianas Lorna Cepeda y Natalia Ramírez, reconocidas por interpretar a ‘La peliteñida’ y ‘Marce’ en la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, donde estuvieron contando un poco más sobre su presentación en el teatro. Sin embargo, antes de estar en el podcast, el encargado de presentarlas fue Mario Irivarren, quien se equivocó al cambiarle de nombre a una de las artistas.

“El día de hoy nos visitan desde ‘Betty, la fea’, dos actrices increíbles y maravillosas. Tenemos a Natalia Ramírez y Lorena Cepeda”, dijo muy seguro. Aunque, la figura colombiana no dudó en corregir al chico reality con un tono sarcástico, lo cual generó las risas entre los presentes, a lo que Irivarren pidió las disculpas del caso. “Perdón, yo leí mal. Me disculpo por eso. Pensé que estaba mal escrito”, indicó.

Asimismo, la entrevista se puso un poco incómoda cuando el integrante de ‘Esto es Guerra’ confesó su gusto por el acento de Medellín, aunque no imaginó que Lorna y Natalia lo corrigieran por un nuevo error, ocasionando las risas de todos. “Ah bueno, ninguna de las dos (somos de Medellín). ¡Qué pena!”, contestó Cepeda. Otra confusión que se evidenció fue cuando le preguntaron si era la primera vez que pisaban suelo peruano. “¿O sea que no sabes? El año pasado estuvimos aquí con otra obra que se llama ‘El diván rojo’. Señor productor, la publicidad no estuvo muy bien porque no sabían que habíamos venido”, dijo.

¿CUÁNTO GANA COMO CONDUCTOR DE ‘GOOD TIME’ MARIO IRIVARREN?

En el primer episodio de la temporada de ‘Edson Pa que más’, estuvo como invitado Mario Irivarren, quien se atrevió a contar el sueldo que cobra por desempeñarse como presentador del espacio digital ‘Good Time’. El chico reality mencionó que se siente muy cómodo y alegre en esta nueva faceta profesional, ya que se puede desenvolver de una manera distinta a diferencia de la televisión. De esta manera, dejó en claro que no lo hace por el dinero, sino por el proyecto que le parece interesante.

“Nos está yendo muy bien y estoy realmente contento. Me encanta este nuevo proyecto, esta nueva faceta, no por el dinero. Mi contrato con el canal del ‘Pelao’ es un sueldo muy bajo, casi simbólico. El de ‘Esto es Guerra’ simboliza la riqueza. No lo hacía por la plata, sino porque quería tener un lugar en el que pudiera expresarme. Siento que toda la vida he estado como que censurado en la televisión”, dijo Irivarren de 33 años, quien se desempeña como conductor junto a Laura Spoya y Gerardo Pe.

Asimismo, el integrante de ‘Esto es Guerra’ no quiso revelar el monto exacto de su sueldo, pero contó que durante las reuniones acordaron que cobraría algo simbólico, comparándolo con el uso de combustible que gasta mensualmente. “Hemos apostado al proyecto, ha funcionado, pero cuando hubo las reuniones, el sueldo que me pusieron sobre la mesa es totalmente simbólico. Técnicamente, lo que me gasto al mes en gasolina, porque yo gasto bastante en gasolina”, narró para dicho podcast.

¿CÓMO SE ORIGINÓ ‘GOOD TIME’?

Los inicios del programa se dieron en 2024, cuando Abneer Robles, encargado del espacio, tuvo la idea de reunir a Mario Irivarren, conocido por su paso en programas de competencia, con Laura Spoya, ex Miss Perú. Sin embargo, para completar el equipo, inicialmente se consideró al periodista deportivo ‘Flaco’ Granda, pero la propuesta tuvo que replantearse, dando paso a la incorporación del creador de contenido Gerardo Pe como la decisión final.

“El último en sumarse a la idea fue Gerardo. Inicialmente, grabamos un podcast Laura y yo, con el ‘Flaco’ Granda, que en paz descanse (risas). Ya luego lo reemplazamos con otra alma, con Gerardo. Grabamos un primer piloto, que se sintió súper bien. Después, grabamos otro y luego salimos al aire. Resultó mejor incluso de lo que nosotros mismos esperábamos”, mencionó Mario Irivarren para la entrevista de Infobae.