‘Knights of the Zodiac’ será la adaptación del legendario manga ‘Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco’ y estará bajo la producción de la compañía japonesa Toei, además de contar con la participación de reconocidos actores como Sean Bean y Famke Janssen.

‘Los Caballeros del Zodiaco’ o también conocidos como ‘Saint-Seiya’, es uno de los animes más queridos a nivel mundial, y por fin tendrá su adaptación ‘live-action’, que ya habría se terminado de grabar.

Tomasz Baginski, experto en animación y efectos especiales, es el elegido para dirigir la película que será producida por la compañía japonesa Toei. Anteriormente, Baginski trabajó creando secuencias cinematográficas para los juegos de ‘The Witcher’, además fue productor ejecutivo en la serie de Netflix.

El nombre del filme será ‘Knights of the Zodiac’ y los actores Arata Mackenyu, hijo de Sonny Chiba, interpretará a Seiya, y Madison Iseman, quien dará vida a Sienna, una joven con problemas para controlar sus poderes, serán los protagonistas de la adaptación del anime, según detalló The Hollywood Reporter.

Además, el elenco contará con la presencia de Sean Bean como Alman Kiddo, el hombre que recluta a los caballeros de bronce, junto a Famke Janssen y Mark Dacascos. Fueron Josh Campbell y Matt Stuecken, quienes escribieron el borrador más reciente del guión.

El rodaje de la adaptación de ‘Knights of the Zodiac’ fue en Hungría y Croacia. Aunque ya se terminó de grabar aún falta la etapa de postproducción y el trabajo de efectos especiales. Si todo sale bien, en 2022 podremos ver la esperada película.

