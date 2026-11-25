El cumpleaños de Korina Rivadeneira dejó una escena que sorprendió a los seguidores de la farándula, especialmente por el contexto que atraviesa la modelo tras su separación de Mario Hart y la difusión de imágenes junto al actor argentino Nacho Di Marco. En medio de los comentarios por su reciente ampay, la actriz recibió una inesperada muestra de cariño de los padres de su expareja, quienes la visitaron para saludarla por su onomástico. El gesto llamó la atención porque ocurrió poco después de conocerse que Korina ingresó por la noche al edificio donde reside el intérprete argentino y se retiró a la mañana siguiente. Otro detalle que generó reacciones fue la ausencia de Mario Hart en el cumpleaños de la venezolana. A continuación, te contamos cómo fue este encuentro y qué declaraciones dieron los protagonistas tras la polémica.

¿CÓMO REACCIONARON LOS PADRES DE MARIO HART TRAS EL AMPAY?

Los padres de Mario Hart sorprendieron al demostrar su cercanía con Korina Rivadeneira durante la celebración de su cumpleaños. Pese a los comentarios que surgieron por las imágenes de la modelo junto a Nacho Di Marco, ambos se hicieron presentes para compartir un momento especial con quien fue su nuera.

Aunque los progenitores del piloto se encontraban en lugares diferentes, los dos se acercaron hasta la mesa de la venezolana para cantarle el tradicional cumpleaños feliz. Korina recibió sonriente el saludo frente a su torta, mientras sus pequeños hijos y su madre también participaban de la celebración, según recoge La República.

La escena no pasó inadvertida entre los seguidores de la farándula, pues evidenció que los padres de Mario mantienen una relación cordial con la modelo, incluso después de su separación del corredor de autos.

¿POR QUÉ MARIO HART NO ESTUVO EN EL CUMPLEAÑOS DE KORINA?

Mario Hart no apareció en la reunión de su expareja, pese a que sus padres sí se acercaron para saludarla y compartir unos minutos con ella. Hasta el momento, se desconoce los detalles de la ausencia del piloto peruano.

Sin embargo, Hart fue consultado por los reporteros de espectáculos sobre el reciente ampay de su expareja. Ante las preguntas, el piloto señaló que Korina Rivadeneira es una mujer soltera y tiene plena libertad para rehacer su vida sentimental. Además, manifestó que le desea lo mejor si decide comenzar una nueva relación.

¿QUÉ OCURRIÓ ENTRE KORINA RIVADENEIRA Y NACHO DI MARCO TRAS EL AMPAY?

La controversia comenzó cuando el programa ‘Magaly TV, la firme’ difundió imágenes de Korina llegando durante la noche al edificio donde reside Nacho Di Marco. Las cámaras registraron el ingreso de su camioneta al estacionamiento privado y captaron nuevamente el vehículo a la mañana siguiente, cuando la modelo abandonó el inmueble.

Tras la difusión de las imágenes, Nacho Di Marco fue abordado por las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’ y negó haber pasado la noche a solas con Korina. El actor argentino explicó que ambos llegaron al edificio acompañados por una amiga en común. Sin embargo, cuando los reporteros le preguntaron si podría surgir una relación sentimental con la modelo, dejó abierta esa posibilidad al responder: “Nunca digas nunca”.

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