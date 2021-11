Gran susto pasaron los fanáticos del FC Barcelona y del mismo Sergio ‘Kun’ Agüero cuando se jugaba el duelo ante el Alavés por LaLiga. El delantero sintió molestias durante el encuentro y tuvo que ser retirado del campo para revisar su situación médica, la misma que ya muestra señales de lo que será de él en el futuro.

Se trata de una arritmia cardíaca, la cual provocará que Agüero sea baja para el club por al menos tres meses mientras se le hace un seguimiento. Superado este proceso, se revaluará su condición para saber cuándo volvería a ser una opción ante la llegada de Xavi Hernández.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Según Catalunya Ràdio, la patología de la cual padece es realmente grave de lo que se espera y retiraría de forma definitiva al futbolista, pues no estaría en condiciones para competir en la élite del deporte debido al esfuerzo que exige.

Por el momento, el FC Barcelona no se ha referido al respecto, pero sí se sabe que la evolución del argentino será trascendental en los próximos meses. Hasta entonces, no podrá vestir los colores blaugranas, con el que no ha podido tener el rendimiento esperado, incluso tras llegar con una lesión en el último mercado de pases.

Cabe mencionar que el ‘Kun’ solo ha podido pisar el campo durante 151 minutos desde su llegada al Camp Nou, donde incluso pudo anotar un gol en el Clásico ante Real Madrid, en el que cayeron por 1-2. Así mismo, todos sus encuentros han sido por el campeonato doméstico.

