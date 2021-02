Desde que se lanzó en el 2017, Tik Tok cada vez ha ido obteniendo más popularidad, hasta el punto que hoy se convirtió en un verdadero fenómeno mundial. Son pocas las personas que todavía se resisten a descargarse la app y utilizarla por básicamente dos motivos: a nivel profesional o por puro ocio. Sin embargo, pese a que hoy por hoy es la preferida de los usuarios, ha aparecido una nueva aplicación que amenaza con robarle protagonismo: Kwai.

¿Qué es Kwai?

Kwai es una red social de videos cortos y tendencias de origen chino; conocida también como Kuaishou o Zynn. En parte soportada por la firma de tecnología Tencent (12.6% de participación), famosa por desarrollar WeChat.

¿Cuál es la ventaja que tiene Kwai sobre Tik Tok?

Se trata de una red social con una temática muy parecida a TikTok. No obstante, Kwai presenta un plus extra que viene seduciendo a los usuarios: un algoritmo que permite que tu contenido se distribuya de manera más justa. En otras palabras, que tú también puedas tener un video viral aunque no seas un influencer o una celebridad. Tus videos serán populares así tengas un solo seguidor.

¿Cuál es el éxito de Kwai hasta el momento?

En el 2019 obtuvo ingresos en China por 50 mil millones de yuanes (unos 7,200 millones de dólares). Mientras que en los primeros nueve mes del 2020 se llevaron a sus arcas nada menos 40,600 millones de yuanes (unos 6,276 millones de dólares). En el presente tienen unos 264 millones usuarios.

¿Cómo hacer un video en Kwai?

-Descarga Kwai en iOS o Android.

-Regístrate con tu cuenta de Google, Facebook o número telefónico.

-Edita tu perfil, llena la información que te piden: el nombre de usuario, foto, intereses, privacidad, y mucho más.

-Familiarízate con la pantalla de inicio donde encuentras Siguiendo, Descubrir, y Para ti. Asimismo las notificaciones, el home, las tendencias, y el botón de grabar.

-Cuando le des al botón grabar, decide si quieres un video de 11 o 57 segundos.

-Edita tu video, añade stickers, filtros, música, agrega efectos, marcas de agua, escoge el formato, agrega fondos, y lo que desees.

-Darle en Siguiente y añade hashtags y una descripción, configura la privacidad, y selecciona si quieres también compartir el video en otra app.

-Dale publicar a tu video y listo.

