Kylian Mbappé no quiere continuar su carrera en el PSG. Así lo ha hecho saber al presidente del club, Nasser Al Khelaifi, al rechazar la última propuesta de renovación de contrato que le hicieron. Es más, el joven francés de 22 años pidió ser vendido al Real Madrid.

Y todo apunta a eso, a que Florentino Pérez termine completando su plantilla para temporada 2021-2022 con el artillero, uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad.

Esta semana se conoció que el Real Madrid realizó una primera oferta formal de 160 millones de euros por Mbappé. ¿Pero, qué falta realmente para que el traspaso se termine dando? Aquí te lo explicamos

Lo que falta para que Mbappé termine en el Real Madrid

Según reportan medios españoles, el PSG todavía no ha respondido a la oferta realizada por el Real Madrid. ¿Los motivos? El PSG no tienen ningún apuro en vender a Mbappé, porque no se encuentra mal económicamente y lo segundo es que los qataríes deben estar analizando si hacen una contraoferta al cuadro merengue.

Pero en la directiva de Real Madrid hay optimismo y en los despachos del club merengue creen que a finales de esta semana se podría llegar a un acuerdo con el PSG por el francés campeón del mundo con Francia en Rusia 2018. Todo puede suceder hasta el martes 31 de agosto, día que cierra el mercado de pases.

Se supo también que, para hacer un ‘hueco’ en la plantilla y darle espacio a Mbappé, el equipo español mandaría en calidad de cesión a Álvaro Odriozola a la Fiorentina. En el lateral derecho ya se tiene a Dani Carvajal y Lucas Vásquez, por lo que el número 19 podría caer en manos de Mbappé.

VIDEO RECOMENDADO

Medios europeos dan cuenta que Real Madrid prepara el camino para lograr el fichaje de Kylian Mbappé. El delantero confesó que la Ligue 1 no es la mejor del mundo.