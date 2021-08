No todo son certezas en el Paris Saint-Germain; sin embargo, dentro de lo seguro, Mauricio Pochettino se presentó en conferencia de prensa previo al duelo ante el Brest. Como era de esperarse, las preguntas se centraron en una de las principales dudas de continuidad: Kylian Mbappé.

En el último duelo del PSG, no solo hubo alegría tras la presentación de Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos y Messi; los aplausos también se los llevaron quienes Icardi, Draxler y Sarabia al anotar en el 4-2 ante el Estrasburgo. Uno de los más felices aquella jornada también fue Mbappé, aunque sin gol.

Al consultársele al entrenador argentino sobre el futuro del francés, este fue claro y vino a calmar las aguas: “Le veo motivado, trabajando duro y muy bien para hacer una buena temporada. Kylian es nuestro jugador y no veo que no esté aquí esta temporada”, inició.

Aunque debe aceptar que no se encuentra entre las charlas de sus dirigidos y que con ellos solo se habla de fútbol, precisa que el delantero tiene contrato por un año más y que, de no renovar, está seguro de que se encuentra contento con el grupo. Sobre el mercado de pases, lo toma de buena manera.

“Hay muchas cosas, me gusta este periodo y muchas veces me lo tomo con humor, porque creo que forma parte del fútbol. Se dicen muchas cosas y por experiencia algunas cosas pueden ser, otras no... Kylian está tranquilo, el club sabe lo que hace y lo que va a hacer, y sabemos que es nuestro, que es jugador del PSG, preparando el partido de mañana”, agrega.

“No voy a decir públicamente lo que me ha dicho Al-Khelaïfi sobre el mercado. Se lo diré a Leonardo (dirigente deportivo del club) lo que necesito y él se lo transmitirá al presidente”, cerró de manera contundente sobre el tema Mbappé y pasó a hablar de otros nombres.

Sobre una posible llegada de Paul Pogba, no cierra las posibilidades; del debut de Lionel Messi, aún se espera a que todo sea seguro, pero puntúa que se ha adaptado muy bien y rápido. Gianluigi Donnarumma también fue mencionado y, además de resaltar su última participación en Eurocopa, destacó su energía y vertiginosa ajuste al plantel.

Kylian Mbappé despejó los comentarios de un presunto malestar ante el fichaje de Lionel Messi con un cariñoso abrazo en las instalaciones del Parque de los Príncipes. Asimismo, el francés publicó una foto del argentino en sus redes sociales demostrando su admiración. (Fuente: América TV)