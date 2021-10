Entre la temporada anterior y la actual, se pudo presenciar tal vez uno de los mercados de transferencia más peculiares de la historia del fútbol. Lionel Messi, Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo cambiaros de club y, cuando se esperaba que Kylian Mbappé haga lo propio y llegue al Real Madrid, el PSG decidió que esto no fuera así. Un par de meses después, el francés responde.

El que pudo ser el traspaso más importante del equipo que dirige Carlo Ancelotti para el curso 2021-22, concluyó sin concretarse en ningún aspecto, incluso a pocas horas del cierre del mercado. El malestar del delantero, aunque entonces sin mostrar alguna señal, era evidente y hasta hoy habló al respecto.

MIRA AQUÍ: Haaland sería la solución del PSG ante la salida de Mbappé

“A finales de julio anuncié que quería irme”, inició el jugador de 22 años durante una conversación en el programa ‘Rothen s’enflamme’ de RMC Sport. También mencionó que le pidió al club parisino que negocie una buena indemnización económica antes de que se marche como agente libre, tal como lo hiciera Messi del Barcelona, por ejemplo.

“Pedí irme porque desde el momento en que no quise renovar, quería que el club tuviera una indemnización de traspaso para tener un recambio de calidad. […] El PSG es un club que me dio mucho. Siempre he sido feliz, los cuatro años que pasé aquí, y lo sigo siendo”, continuó sobre su intención de dejar el Parque de los Príncipes, pero dejando un beneficio para ambas partes.

Por otro lado, Kylian Mbappé fue claro al referirse a los supuestos rumores de una mala relación con el director deportivo de la institución: “La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación, que no quiero hablar más con Leonardo, eso no es cierto en absoluto”, agregó.

Sobre la opinión que le merece la postura del Paris Saint-Germain tras mostrar sus intenciones, asegura que no le corresponde juzgarla: “Mi posición estaba clara. Dije que quería irme y lo dije con bastante antelación. Dije a finales de julio que quería irme”, sentenció el delantero de 22 años, quien quedaría libre en junio de 2022 de no haber renovación.

VIDEO RECOMENDADO

Las críticas han llovido en Francia después del empate del PSG y Brujas por la Champions League. Ninguno de los tres delanteros destacó y el cuadro de Pochettino inicia con dudas la fase de grupos de este torneo.